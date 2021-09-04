“Büyüme rakamlarını yılın son çeyreğine göre hesaplasalardı yüzde 9 gibi dehşet verici bir oranda küçülmüş olduğumuz ortaya çıkacaktı”

Sözcü yazarı Rahmi Turan, iktidarı ve ekonomi politikalarını eleştirdiği bugünkü yazısında, yıllık ve çeyreksel olarak ayrıştırılan hesaba göre yüzde 21.7 olarak açıklanan büyüme rakamını eleştirdi. Turan köşesinde Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası’nın görüşlerine yer verdi.

Doğru Partili Köyatası, hormonlu büyümeyi, “100 metrelik bir kuyuya düşmüşsünüz, sonra 20 metre yukarı zıplamışsınız ama hâlâ aynı çukurda, 80 metre derinliktesiniz. Halimiz maalesef buna benziyor!” cümlesiyle özetledi.

Meriç Köyatası şunları kaydetti:

“Büyüme rakamlarını geçen yılın aynı dönemdeki üç ayına göre yüzde 21,7 hesapladılar. Fakat aynı döneme göre değil de, yılın son çeyreğine göre hesaplasalardı yüzde 9 gibi dehşet verici bir oranda küçülmüş olduğumuz ortaya çıkacaktı! Bırakın refah artışını, mevcut durumu bile koruyamadık. Aldatıcı, zehirli bir büyümeyle karşı karşıyayız! Fakirlik kıskacından kurtulmak ve refaha erişmek meşakkatli ama çok da uzak değil… Yeter ki ülke ekonomisi bilgili, ehil kadrolar tarafından yönetilsin!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Yıllık ve çeyreksel büyüme birbirinden koptu: Baz etkisiyle ekonomi geçen yıla göre yüzde 21.7; geçen çeyreğe göre yüzde 0.9 büyüdü