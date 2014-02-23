Büyüme her derde deva



Önde gelen sanayi ve gelişmekte olan 20 ülkenin maliye bakanları arasındaki Sydney buluşmasında yıllar alan krizle mücadelenin altına çizgi çekilerek gözler büyümeye elverişli şartların oluşturulmasına çevrildi. 20'ler Grubu azimli hamlelerle önümüzdeki beş yıllık dönemde ekonomik büyüme hızını iki puan arttırmayı kararlaştırdı. Ev sahibi Avustralya'nın Maliye Bakanı Joe Hockey bu oranın iki trilyon Dolar'lık ek katma değer anlamına geldiğini ve istihdamın milyonlarca artmasına yardımcı olacağını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble son derece yararlı bir buluşma yaptıklarını dile getirdi. 20'ler Grubu maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, azimli ancak gerçekçi hedefler üzerinde uzlaşmaya varılmış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Tek hedef büyüme

Sydney buluşmasında saptanan hedefler kasım ayında Brisbane'de düzenlenecek olan 20'ler Grubu devlet ve hükümet başkanları zirvesinde somut kararlara dönüştürülecek. Konjonktürün canlandırılabilmesi için dünya ticareti liberalleştirilip rekabet teşvik edilecek ve başta yatırım projeleriyle küçük işletmeler olmak üzere yatırım şartları elverişli hale getirilecek.

Teşvik programlarıyla dünya ekonomisindeki düzelmenin sağlam bir temele oturtulması hedefleniyor. Bütün dünyada düzelme emarelerinin görüldüğünü ancak talep cephesinden henüz beklenen sinyalin alınamadığını belirten ABD Maliye Bakanı Jack Lew bu nedenle Sydney'de alınan büyümeye odaklanma kararının büyük ehemmiyet taşıdığını söyledi.

Maliye Bakanı Schaeuble Almanya açısından ek teşvik adımları atılmasına ihtiyaç olmadığına işaretle, “Başarılı ekonomi politikalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmeye niyetliyiz, büyüme hızını arttırmanın şartları arasında kamu açıklarının azaltılmasının da bulunduğunu unutmamak gerekir”, dedi.

Düzenleme sürecek

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann Almanya'nın düşük işsizlik oranı ve yüksek rekabet gücüyle Avrupa için umut sembolü olduğunu söyledi. Weidmann ekonomik durumun iyileşmesinin Euro Bölgesi'ni deflasyona sürüklenmekten koruyacağını ve deflasyon ihtimalinin zaten son derece az olduğunu belirtti. Genç sanayi ülkeleri Sydney'deki 20'ler Grubu buluşmasında, sermaye çıkışına yol açtığı gerekçesiyle Amerikan Merkez Bankası'nın para musluklarını kısma kararını açıkça eleştirmekten imtina etti. Kapanış bildirisinin, sanayi ülkelerindeki para politikasının normale dönmesinden bütün dünyanın kârlı çıkacağı şeklindeki bölüm genç sanayi ülkeleri tarafından da onaylandı.

Ortak bildiride, uyumlaştırma adımlarının koordineli ve dünya ekonomisi üzerindeki muhtemel etkilerini yansıtacak şeffaflık içinde atılacağına de yer verildi. Aynı zamanda sanayi ülkelerinde uygulanmakta olan ucuz para politikasının gerekli olduğu ancak uzun vadede sona erdirilmesinin bütün dünya ekonomisine yarar sağlayacağı da bildiride dile getiriliyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble vergi kaçırma ve vergi cennetlerine kaçmanın önlenmesi gerektiğine işaret etti. 20'ler Grubu ortak bildirisinde ‘kârın kazanıldığı ülkede vergilendirilmesi' esasına vurgu yapıldı. Schaeuble bunun için gerekli olan karşılıklı bilgilendirme ve enformasyon akışının Brisbane zirvesinde kararlaştırılacağını duyurdu. Almanya Maliye Bakanı finans piyasalarındaki denetleme ve düzenleme çalışmalarında ilerleme kaydedildiğini ancak bunun düzenleyici yeni esaslara ihtiyaç kalmadığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.