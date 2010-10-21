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Büyüküstün'ün babası mason töreninde

Tekris törenindeki adaylardan biri, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün babası çıktı.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu ‘Teke Tek’ programında yayınlanan görüntülerde masonluğa giriş (Tekris) töreninde gözleri bağlı adaylardan biri, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün babası Serdar Büyüküstün çıktı.

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Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı Remzi Sanver konuk oldu. Programda, Özgür Masonlar Büyük Locası’nda yapılan masonluğa giriş ‘Tekris’ töreni görüntüleri yayınlandı. Habertürk'ün haberine göre, törende mason olmak için başvuran adaylardan biri ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün babası Serdar Büyüküstün çıktı.


Gözleri bağlı mabede girdi

Tekris töreninde “Serdar Büyüküstün-Elektrik Mühendisi ” olarak tanıtılan Tuba Büyüküstün’ün babası daha sonra gözleri bağlı olarak bir sopanın altından mason mabedine giriş yapıyor. Serdar Bey, mason mabedinde gördüklerini ve duyduklarını kimseye söylemeyeceğine dair namusu ve onuru üzerine söz veriyor. Daha sonrada diğer adaylarla birlikte mason andını tekrarlıyor.


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