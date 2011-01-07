Büyükuncu'ya son nokta

T24 - Katıldığı dans yarışması yüzünden şampiyonaları kaçıran milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun, Kulübü Galatasaray'dan kovulmasının ardından devletle yaptığı sözleşme de feshedildi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre Büyükuncu artık uluslararası yarışamalarda yer alamayacak.



Dans yarışması uğruna yüzme şampiyonalarını kaçırıp, G.Saray’dan kovulan Büyükuncu’nun, devletle yaptığı sözleşmesine de nokta kondu. Türk sporunda yüzme denildiğinde akla gelen ilk isim olan Derya Büyükuncu, kulübü G.Saray’ın ardından bu kez devletten de kovuldu.



Katıldığı dans yarışması nedeniyle şampiyonaları kaçırıp tepki çeken Büyükuncu, son olarak devlete ‘kafa tutar’ tarzdaki “Delikanlı olsalar maaşımın tamamını keserlerdi” sözleriyle disiplin kuruluna verilmişti.



Yaşananlarla ilgili olarak Vatan’a konuşan federasyon başkanı Ahmet Bozdoğan, Derya’nın son verdiği demeçlerin bardağı taşırdığını belirtti. Bozdoğan, son verilen disiplin kurulu cezasında Büyükuncu’ya suç teşkil edecek yeni bir eylem gerçekleştirdiği takdirde devletle olan sözleşmesinin bütünüyle feshedileceği uyarısını yaptıklarını da söyledi ve ekledi: “Derya Büyükuncu’nun sözleşmesini delikanlı gibi feshettik” ifadelerini kullandı.





10 bin dolar alıyordu



Derya Büyükuncu, ‘Yok Böyle Dans’ yarışması için önce Dubai’deki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na geç giderek Türkiye’nin ceza almasına, daha sonra yine aynı gerekçeyle Türkiye Şampiyonası’na katılmayarak G.Saray’ın F.Bahçe’ye geçilmesine neden olmuştu. Federasyon’dan para cezası alan ve aylığı 10 bin dolar olan ücreti 5 bine indirilirken, kulübü G.Saray da sporcusuyla ilişiğini kesmişti.





