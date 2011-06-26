Büyükuncu: Ettiği küfürler söylenecek gibi değil

T24 - Survivor'ın şampiyonu Derya Büyükuncu, yaşadıklarını anlattı... Büyükuncu, "Nihat’ın kamera yokken ettiği küfürler söylenecek gibi değil" dedi.





Habertürk gazetesinde Nazenin Tokuşoğlu'nun haberi şöyle:



Finalde “Parayı Olimpiyatlar’a gitmek için kullanacağım” dediniz, Nihat Doğan “Ne derecesi varmış ki” diye çamur atarak oy almaya çalıştı, bu kırılma noktası mı oldu?

Nihat Doğan “Kimse beni eleyemez” dedi sürekli. “8 kişinin SMS’ine karşı yarışıyorum” diye çevirdi lafı. Taner’i elediğim anda suratının şeklini görünce “Şampiyonum sanırım” dedim. Yüzde 55’e 45 oran bekliyordum ama halk kalite farkını gördü ve yüzde 75 oy aldım.

CHP’nin yapmaya çalıştığını tek başınıza yaptınız, bir Yozgat arada mavi yani Nihat Doğan, gerisi kırmızı. Edirne, İzmir, Muğla neredeyse firesiz. Politikaya girin oldu olacak.

Olabilir tabii, neden olmasın. Sporu bırakacağım bir gün, insanlar beni seviyor. CHP beni transfer etsin o zaman. Gaziantep’ten milletvekili adayı...



'Sevdiğim insanların gözüne bakarım'

Nasıl dayandınız, el kol tacizine, hakarete?

Ben sevdiğim insanın gözünün içine bakarım. Onun gözünün içine bir kere bile bakmadım çünkü sevmiyorum. Sadece insan olarak saygı duydum yoksa katil olurdum. Sürekli küfretti. “Açtık, yorgunduk, kırdıysam özür dilerim” dedi. Ben senden daha çok açtım! Niye saldırmadım?



Niye?

Öyle bir insan değilim. Filozof gibi konuşarak olmuyor işte. Ama kimi oyununa geldi. Pascal ağabeyimdir, çok iyi insandır. Pascal’a yaptı tuttu, Asena’ya, Ebru’ya tuttu, bende tutmadı. Tefik’i saldı üstüme, kâr etmedi. Bende 10 peygamber sabrı var. Kendisi gibi halka oynuyorum sandı. Bir yıl daha kalsak da beni çığrından çıkaramazdı, patlama noktam yok.

“Sen yüzücü değil misin neden balık tutamıyorsun” dedi size. İnsan patlamaz ama güler, tiye alır, öyle robot gibi durdunuz. Bu da itici bulundu!

O da “Tenorum” diyor ama operalarda göremedik kendisini. “Hayvanseversin döner yiyorsun” dedi adam! “Vejetaryenim” demedim ki, hayvana zarar veremem, inek kesemem yani.



Kameraların olduğu yerler gerçeğin ne kadarıydı?

Görmediğiniz şeyler oldu tabii. İyi ki de görmediniz. Taner hep aynıydı, ilk 5 dakika komik, deli dolu. Mesela bir oyun kaybettik, o gün yeğenim bir yaşına giriyordu. Arkadaşlarla “İyi ki doğdun Arya” dedik. Nihat kızdı. “Yas tutacaksınız” diye bağırdı. Taner’le Tefik çok dalaştı. Nihat’ın kamera yokken ettiği küfürler söylenecek gibi değil. Kadın-erkek ayrımı da yoktu. Benim aileme bile küfretti.