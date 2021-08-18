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Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Okşen, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı

18 Ağustos 2021 07:24

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

 
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