Büyükşehirlerin 'savaş'ı da büyük olacak!

T24

Kılıçdaroğlu’nun rakipleri



Günay - Mumcu



Diyarbakır yarışı



Başta Kadıköy olmak üzere ağırlıkla İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Antalya’da önemli isimler birbirleriyle kapışacak. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, MHP adayı Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Engin Alan, DSP Genel Başkanı Masum Türker, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel’le mücadele ederken, 2. sırada Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korütürk ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez’le çekişecek.Antalya’da da eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay’la karşı karşıya gelecek.İstanbul 2. Bölge 1. sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında Ak Partili Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile MHP’li Murat Başesgioğlu yer aldı. İstanbul 2. Bölge 2. sırada Ayşenur Bahçekapılı, Bihlun Tamaylıgil ve Ümit Şafak oy mücadelesi verecek. 2. Bölge 3. sırada TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve DYP’den MHP’ye transfer olan Celal Adan’la yarışacak. İstanbul 3. Bölge 1. sırada ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, CHP’li Erdoğan Toprak ve MHP’li TBMM Başkanvekili Meral Akşener çekişmesi yaşanacak.Antalya’da da eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’den 1. sırada aday olurken, Ak Partili Suat Önal ve CHP’li Baha Ünlü ile seçim yarışına girecek.İstanbul 3. Bölge 4. sırada eski futbolcu Hakan Şükür, CHP’li Oktay Ekşi ve MHP’li İhsan Barutçu ile mücadele ederken, Karabük’te liste başı olan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de CHP’li Mustafa Eren ve MHP’li Bircan Akyıldız’la çekişecek. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay’da liste başı yer alırken, CHP’li Mehmet Ali Edipoğlu ve MHP’li Adnan Çirkin kendisile yarışacak.Ankara 1. ve 2. Bölge’de de, İstanbul’da olduğu gibi çetin bir oy mücadelesi olacak. Ak Partili Ali Babacan, Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Cemil Çiçek, Haluk İpek ve Salih Kapusuz gibi isimler, CHP’li Sencer Ayata, Emrehan Halıcı, Emine Ülker Tarhan, Gülsüm Bilgehan, İzzet Çetin, Sinan Aygün’le karşı karşıya gelecek. MHP’den de Yıldırım Tuğrul Türkeş, Zühal Topçu, Mehmet Zekai Özcan, Deniz Bölükbaşı, Cihan Paçacı ve Mustafa Erdem bu yarışta partilerini temsil edecek.Ak Parti, büyükşehirler arasında en az oyu aldığı İzmir’e “bakan takviyesi” ile gidecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 1. Bölge 1. sıra, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 2. Bölge 1. sıra adayı oldu. CHP, “kalesi olan” İzmir’de Günay’ın karşısına TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu’yu, Yıldırım’ın karşısına da Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel’i çıkardı. MHP’nin 1. Bölge 1. sıra adayı Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, 2. Bölge 1. sıra adayı da eski bakan Ahmet Kenan Tanrıkulu oldu.Ergenekon sanıklarından gazeteci Mustafa Balbay İzmir 2. Bölge 2. sıradan CHP adayı olurken, karşısında Ak Partili Aydın Şengül ve MHP’nin asker kökenli milletvekili Erdal Sipahi yer aldı. Gaziantep’te Ak Parti’nin ilk sırasına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 3 sırasına gazeteci Şamil Tayyar otururken, CHP’nin listebaşı Mehmet Çeker, MHP’nin listebaşı da Edip Semih Yalçın oldu. Zonguldak’ta liste başı olan eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, CHP’nin adayı Ergenekon sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal ve MHP’li İlhami Yıldız’la çekişecek.Seçimlerin en sert geçeceği illerden birisi de Diyarbakır olacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker Ak Parti’de liste başında gelirken, 2. sırada eski Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu yer alacak. Eker ve Ensarioğlu’nun karşısında BDP’nin destek verdiği bağımsız isimlerden Leyla Zana, Aysel Tuğluk ve Hatip Dicle olacak.Eski İstanbul Valisi ve eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler Mardin’de Ak Parti’nin ilk ismi olurken, CHP Raşit Kılıç’ı, MHP İzzet Ertem’i aday gösterdi. BDP ise bağımsız aday olarak eski DTP lideri Ahmet Türk’e destek verecek.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, seçim çevresi Batman’da DYP kökenli milletvekili olan CHP adayı Faris Özdemir ile yarışacak.