Büyükşehirler ve bakanların illerinde ilginç sonuçlar

T24 - Büyük şehirler ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hükümet üyelerini yeni bir dağıtıma tabi tuttuğu illerde ilginç sonuçlar alındı. AKP, hükümet üyeleri içinde sadece Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memleketi olan Batman'da arzu ettiği düzeyde oy alamadı. AKP'nin yüzü, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın protesto edildiği Trabzon’da da güldü. Trabzon'da 2007’de yüzde 57.17 oy alan AKP, oylarını yüzde 59.17’ye çıkardı.





İzmir'de oylar arttı ama...



İzmir’de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 2. bölge, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da 1. bölgeden aday gösterildi. İki bakan da İzmir’de oyları artırdı, ancak CHP'nin birinciliğini önleyemedi. İzmir 1. bölgede 2007 seçimlerinde yüzde 35.07 oy alan CHP oyunu yüzde 43.21’e, ikinci bölgedeki yüzde 35.83’lük oranı da yüzde 44.21’e çıkardı. AKP ise 1. bölgede daha önceki seçimlerde yüzde 31.60 oranında oy almıştı. Bu seçimlerde oy oranını yüzde 37.33’e çıkardı. İkinci bölgede de yüzde 29.37 olan oy oranı yüzde 36.6’ya çıktı.





Antalya'da AKP





Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün aday olduğu Antalya’da daha önce yüzde 33.99 oy alan AKP oy oranını yüzde 39.53’e çıkardı. Antalya'da CHP’nin oyu da yüzde 29.03’den 33.27’ye çıktı.

Hüseyin Çelik’in Van’a kaydırıldığı Şanlıurfa'da Faruk Çelik’in aday gösterilmesinin sonucu merak ediliyordu. Geçen seçimlerde yüzde 60.12 oy alan AKP, dün bu kentte oy oranını yüzde 64.6’ya çıkarmayı başardı. Daha önce 9 milletvekilliği tahsis edilen Şanlıurfa’da milletvekili sayısı son dağılımla 10'a çıkarıldı. Bu kentte bağımsızlar yine iki milletvekili çıkardı.





AKP Gaziantepte'de de oylarını artırdı





Hüseyin Çelik, Mehmet Şimşek gibi isimlerin aday olmamasına rağmen Gaziantep’te de AKP oylarını artırdı. Gaziantep'te 2007'de yüzde 59.26 oy alan AKP dün yüzde 61.85 oranında oy alarak milletvekili sayısını 7’den 9’a çıkardı. Gaziantep'te CHP 2, MHP de 1 milletvekili çıkardı.

Hüseyin Çelik’in adaylığını koyduğu Van’da ise AKP’nin oyları gerilerken, bağımsızların oyları artış gösterdi. 2007’de yüzde 53.48 olan oy oranı yüzde 41’e geriledi.





Batman'da Şimşek yetmedi





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aday gösterildiği memleketi Batman’da AKP'nin oyları geriledi. 2007 seçimlerinde yüzde 46.62 oy alan AKP, 12 Haziran'da yüzde 37.61'de kaldı.





Arınç'lı Bursa'da AKP yüzde 53 aldı





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ilk kez aday gösterildiği Bursa’da AKP'nin oyları yaklaşık 3 puan arttı. 2007 seçimlerinde yüzde 50.75 olan oy oranı yüzde 53’e çıktı.

Doğum yeri Bursa olan Arınç'ın memleketi Manisa’da da 5 yıl önce yüzde 40.83 olan AKP’nin oyları yüzde 47.12’ye çıktı.





MHP Mersin'de de eridi





Geçen dönemde Ankara Milletvekili olan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın aday olduğu Mersin’de AKP'nin oy oranı yüzde 27.16’dan 32.2’ye çıktı. CHP de Mersin'de oy oranını artırdı ve yüzde 24.67’den yüzde 31.7’ye çıkardı. MHP’nin bu kentteki oy oranı ise Yüzde 30’lardan 23.49’a düştü. Mersin'de AKP 4, CHP 4, MHP 2 milletvekili çıkardı. Mersin'de, BDP'nin desteklediği bağımsız aday ve 12 Eylül öncesi Dev-Genç'in önemli ismi Ertuğrul Kürkçü de milletvekilliği kazandı.

AKP'nin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın aday olduğu Kırıkkale’de 2007’de yüzde 58.41 olan oy oranı yüzde 62.35’e, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in aday olduğu Karabük’te yüzde 55.08 olan oy oranı yüzde 58.04’e çıktı.





Ankara'da iktidar ve muhalefetin oyu arttı





Başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Cemil Çiçek’in aday olduğu Ankara’da AKP oyları küçük artış gösterdi. Ankara 1. bölgede daha önce yüzde 43.14 oy alan AKP oylarını 44.9’a çıkardı. CHP de Ankara 1. Bölge'de 2007 seçimlerinde yüzde 31.78 olan oy oranını 35.58’e yükseltti. Burada AKP 8, CHP 6, MHP 2 milletvekili çıkardı.

Ankara 2. bölgede 5 yıl önce yüzde 52.22 oy alan AKP bu seçimlerde yüzde 54.26 oy aldı. 2. Bölge'de CHP’nin oyu da yüzde 23.80’den 26.72’ye çıktı. 2. bölgede AKP 9, CHP 4 ve MHP de 2 milletvekili çıkardı.





Diyarbakır 6-5





Diyarbakır'da ipi 6 milletvekili ile bağımsızları destekleyen BDP göğüsledi, AKP de bu şehirde 5 milletvekili kazandı.