Büyükşehir, Şişli Belediyesi'nin itirazını reddetti, Maçka Parkı'ndan geçen tünel inşaatına devam!

Şişli Belediyesi’nin Dolmabahçe-Levazım arasında yapılacak karayolu tüneline ilişkin yaptığı itiraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildi. Maçka Parkı'nın bölünüp parçalanmasına sebep olacağını belirten Şişli Belediyesi, afetlerde parkın çadırkent alanı olarak kullanılabileceğini, çevredeki tarihi yapıların da zarar göreceğini kaydetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Maçka Demokrasi Parkı’nın girişinin kapatılması ve ardından parkın kapatılmasına karşı eylemlerle gündeme gelen Dolmabahçe Levazım arasında yapılacak karayolu tüneline ilişkin Şişli Belediyesi’nin yaptığı itiraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekçe gösterilmeden reddedildi. CHP’li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu’nun, ilgili komisyonlardan ret gerekçesini öğrenmek üzere ısrar etmesi gerginliğe neden oldu.

“Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi”ne ilişkin İBB tarafından hazırlanan imar planlarına askı sürecinde Şişli Belediyesi ve CHP’li meclis üyeleri itiraz etmişti. İBB Meclisi’nin Nisan ayı meclis gündemine taşınan itirazlar, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı.

"1940'lı yıllardan beri tek yeşil alan Maçka Parkı"

Şişli Belediyesi itirazlarında, tünel inşaatının 1940’lı yıllardan beri tek yeşil alan olan Maçka Parkı’nın bölünüp parçalanmasına neden olacağını belirterek “Tünel yol güzergahının Maçka Demokrasi Parkı’nı önemli ölçüde olumsuz etkilediği ve parkın önemli bir kısmına zarar verdiği görülmüştür. Oysaki kentimizde ve ilçemizde hızlı şehirleşmenin olağan bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerden birisi de kentsel alanda yaşayan insanların spor ve rekreatif alan ihtiyacıdır” ifadeleri kullanıldı.

Park aynı zamanda "afet toplanma alanı"

Öte yandan Maçka Parkı’nın İstanbul’da meydana gelebilecek bir depremde çadır kent alanı olarak kullanılacak “Afet Toplanma Alanı” olduğuna dikkat çekildi. İtirazda “Sit alanı dahilindeki Maçka Demokrasi Parkı’na ve hem de Maçka Caddesi güzergahında yer alan Tarihi Maçka Maden Fakültesi, Maçka Teknik Lisesi vb. önemli tarihi nitelikli binalara zarar vereceği düşünülmektedir” denildi.

"Başkan isterse cevap verir"

Meclis oturumunda CHP adına söz alan Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, itirazlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmesine tepki göstererek, her iki komisyondan itirazların neden reddedildiğine ilişkin açıklama istedi. Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet ise usul konusunda uyararak komisyon başkanlarının cevap verme mecburiyetlerinin olmadığını, ancak cevap vermek istemeleri halinde yanıtlayabileceklerini söyledi.

"Olaya fayda maliyet analiziyle baktık"

Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter söz alarak “’Şehrin gelişmesini olumsuz etkiliyorsunuz’ gibi birtakım itirazların gelmesi üzerine, olaya fayda maliyet analiziyle baktık. Konu, İstanbul trafiği açısından önemlidir. Yeşil alanda da herhangi bir ufalma söz konusu olmuyor. Söz konusu itirazları reddettik” açıklamasında bulundu.

Bir diğer komisyon olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun başkanı Hadi Diler ise projenin tarihi yapılara zarar vereceği konusundaki eleştirileri yanıtladı. Diler “Yer altındaki yapının üst yapıya etkisi olacak diye bir şey yok, bunlar teknik bir konudur” dedi.