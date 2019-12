-BÜYÜKŞEHİR OLMANIN HAYALİNİ KURUYORLAR ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''seçimden sonra 11 ilin büyükşehir statüsüne kavuşacağı'' yönündeki açıklaması, büyükşehir olma beklentisindeki kentlerde heyecan yarattı. Uzun yılardır büyükşehir olma hayali kuran Balıkesir, Van, Kahramanmaraş, Denizli, Hatay, Şanlıurfa, Muğla, Aydın, Trabzon, Tekirdağ ve Manisa'nın da aralarında olduğu kentler, bu statünün kendilerine ekonomik anlamda pek çok getirisi olacağı görüşünde. Uzun yıllardır büyükşehir statüsünü kavuşması beklenen Balıkesir'de, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz, kentin alt ve üst yapısı, insan kalitesiyle büyükşehir olmayı çoktan hak ettiğini söyledi. Yavuz, büyükşehir olmalarıyla birlikte kente aktarılan bütçenin daha fazla olacağına dikkati çekerek, ''Daha yaşanılabilir bir şehir haline geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Olursa şehrimizin altyapısı daha da güzelleşir. Çünkü buranın şu anda kısıtlı imkanları var'' dedi. Balıkesir'de birçok alanda eksikler olduğu için buraya profesyonel yönetici ve yatırımcı getiremediklerini ifade eden Yavuz, ''Okullarımız uygun değil, sosyal etkinlikler daha da artar. Balıkesir zaten geleceği parlak bir şehir. Büyükşehir olursak, bu konuşulanlara hızla adım atmış oluruz. Hep konuşulan ama hayata geçirilemeyen projelere kapı aralanır. Daha önce çok uğraşıldı büyükşehir olmak için, dışarıdan insanlar çağrıldı, nüfusun fazla gösterilmesi için ancak olmadı. Başbakanımızın dediği gibi olursa çok iyi olur, çok memnun oluruz'' diye konuştu. -''EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN DA BÜYÜK KATKISI OLUR''- Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kula da, Balıkesir'in ekonomik gelişmişlik endekslerinde Türkiye'de 14. sırada olduğunu, bu durumun bütün göstergelerin karşılandığı anlamına geldiğini kaydetti. Büyükşehir statüsünün Balıkesir'e büyük fayda sağlayacağını anlatan Kula, ''Ekonomik ve sosyal açıdan da büyük katkısı olur. Artık İstanbul, Kocaeli ve Bursa hattı yatırım için uygun yerler değil. Yatırımların bundan böyle Balıkesir, Çanakkale güzergahına kayması gerek. Bu açıdan sanayileşmenin gelişmesi, merkezleşme ve çevre adına büyükşehir olmamız önemli. Yatırımların artık Güney Marmara'ya kayması gerekir'' dedi. Kula, gerekli şartları taşıyan illerin büyükşehir olması gerektiğini ifade ederek, ''Kararın altında siyasi nedenler aranmaması gerekir. Seçimlerin bütün partiler için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. İnşallah Türkiye'nin 12 Haziran'dan sonra önünün daha açık ve refah seviyesinin daha yükseklerde olmasını temenni ediyoruz'' diye konuştu. -''KEŞKE AYLAR ÖNCESİNDEN AÇIKLANSAYDI''- Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok ise Balıkesir'in büyükşehir olmasını olumlu bulduğunu, ancak vatandaşın seçim öncesi böyle bir açıklama yapılmasına kuşkuyla yaklaştığını söyledi. Ok, Balıkesir'in büyükşehir olması halinde ilin gelişmesi ve bazı problemlerini kısa sürede çözülmesinde büyük katkılar sağlanacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Balıkesir'in büyükşehir olmasından mutlu oluruz, güzel bir şey. Bunu olumlu buluyorum. Genel bütçeden Balıkesir'e gelecek olan katkı büyük ölçüde artacaktır. Bu çok önemli, ancak bizim asıl kaygımız, seçim dönemlerinde gökteki yıldızlar dahi vadediliyor. Balıkesir'in böyle bir şeye malzeme edilmemesini istiyoruz. Olacaksa gerçekten olsun. Bunu yürekten destekliyorum. Keşke aylar öncesinden açıklansaydı, o zaman böyle bir endişe olmazdı. Büyükşehir olması Balıkesir'e çok değer katar. Bu çok açık ve net. İnşallah siyasi malzeme için söylenmemiştir.'' -BÜYÜKŞEHİR OLURSA VAN'IN KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜLÜR''- Büyükşehir statüsüne kavuşacak iller arasında yer alan 1 milyon 35 bin 418 nüfuslu Van'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması mutluluk yarattı. TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi Başkanı Dr. Şahabettin Öztürk, Van'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük illerinden biri olduğunu belirterek, kentin sadece nüfus olarak değil, bölge olarak da stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Van'ın büyükşehir olması için oda olarak yıllarca çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirten Öztürk, şöyle devam etti: ''Van'ın nüfusu göç nedeniyle son yıllarda 4 katına çıkmıştır. Bu nedenle yerel yönetimlerin halka sağlıklı hizmet sunması, pek mümkün görülmemektedir. Bu amaçla Van'ın merkezinin yanı sıra Bostaniçi, İskele ve Edremit kesimlerinde de birer belediyenin olması hizmet bakımımdan kaçınılmazdır. Dolayısıyla hükümetin yapmış olduğu bu çalışmayı destekliyoruz. Van'ın Büyükşehir olmasıyla bu güçlerin kentin kronikleşmiş sorunlarını, birlikte çözeceği inancındayım.'' Van Ticaret Borsası (VATBO) Başkanı Feridun Irak da, Van'ın, Türkiye'nin nüfus ve alan bakımından büyük illerinden biri olduğunu belirterek, ''Van, yoğun bir göç alıyor. Çok hızlı altyapı ihtiyacı var. Büyükşehir olması durumunda, bu hizmetleri daha da hızlı bir şekilde alacağı anlamına geliyor. Çünkü bütçeden daha çok pay alacaktır. Diğer belediyelerin almış olduğu kararlar, bir denetime tabi tutulacaktır. Bu da imar planının, daha doğru uygulanması anlamına geliyor. İlimizin büyükşehir olması, daha iyi hizmet ve bütçeden daha fazla pay anlamına geliyor. Van daha kültürlü ve modern bir kent olacak. Bunu, büyük bir heyecanla bekliyoruz'' dedi. -KAHRAMANMARAŞ YILLARDIR BU MÜJDEYİ BEKLİYORDU' Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, bir şehrin büyükşehir olmasının o kentin geleceği açısından çok şey ifade ettiğini söyledi. Kahramanmaraşlıların büyükşehir müjdesini yıllardır beklediğini anlatan Poyraz, ''Bu ses Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bilindiği üzere ülkemizde büyükşehirle ilgili iki konu cereyan ediyor. Birincisi hemen çevremizde bulunan Adana, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde uygulanan sistem. Diğeri ise Kocaeli ve İstanbul örneği. Zaten Başbakanımız bu açıkladığı 11 il için Kocaeli modelini örnek gösterdi'' diye konuştu. Olaya sadece parasal olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Poyraz, şunları söyledi: ''Burada bir plan bütünlüğü esas alınıyor. İşin bizce öz noktası burası. Yoksa zaten şehrin büyükşehir olmasıyla birlikte bütçesi artacak, bu önemli avantaj. Ancak ili bütün olarak ele aldığınızda gelişim de buna paralel olacak. Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması ile birlikte insanların yaşam standardı artacak. Elbette ilk başta küçük sıkıntılar olabilir. Ama gelecekte ilimiz açısından prestij ve imaj açısından büyük faydalarını göreceğiz. Getirisi götürüsünden fazla olacaktır. Zaten Kahramanmaraş bunu hak ediyordu'' dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası(KMTSO) Başkanı Kemal Karakçük ise, iş dünyası olarak alınan bu karara teşekkür ettiklerini belirterek, ''Büyükşehir olmanın ciddi ve önemli kazanımları var. İlk başta şehrin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yatırımlardan, merkezden alacağı paylarla büyük imkanlara kavuşacaktır'' diye konuştu. Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ahmet Kamil Şirikçi kentin büyükşehir olması ile birlikte hedeflerinin de daha da büyüyeceğini kaydetti. Son yıllarda özellikle sanayi anlamında büyük mesafe kat eden Kahramanmaraş'ın bu yönüyle de büyükşehir olmayı hak ettiğini savunan Şirikçi, ''Mutlak suretle bizim için avantaj olacaktır. Yatırımların artacağını ve planlı bir şehir olma yolunda yeni kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Alınan bu kararın özellikle iş dünyasının yatırım yapma anlamında da kamçılayacağına inancım tamdır'' dedi. -"DENİZLİ MESAFE KATETTİ" Turizmi, sanayisi ve ticaretiyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Denizli'de büyükşehir olmak için hazırlıklar tamam. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, 8 yıl içerisinde Denizli'de ekonomi anlamda önemli mesafeler kat edildiğini kaydetti. Siyasi istikrarın olduğu dönemlerde ülkede ekonominin iyiye doğru bir seyir izlediğini belirten Özer, ''Son yıllarda Türkiye ekonomi alanında birçok rakibini geride bıraktı. Önümüzdeki yıllarda büyükşehir olmamızın ardından yapılacak yatırımlarla ekonominin baş aktörlerden biri haline geleceğimize inanıyorum. Denizlililer büyükşehir olmayı hak edeli çok oldu. Geç kalınmış bir hak, inşallah önümüzdeki günlerde verilecek. Büyükşehir olmamızın ardından eğitimde, sağlıkta da Türkiye'de ilk sıralarında yer alan iller içerisinde yer alacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan da, Denizli'nin büyükşehire hazır olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Olacağından eminiz. Başbakanınımız eğer 'Büyükşehir olacak' dediyse onu artık tartışmayız. Başbakanımız ne söylediyse odur. Onun için büyükşehir olacak diyorsa olacaktır, yani bunda tartışma yok. Biz Denizli olarak her yönden, alt yapıyla üst yapıyla büyükşehire hazırız. Büyükşehir bize en başta itibar getirir. Mutlaka belediye bütçemize yansıyacak ekonomik getirileri olacaktır. Bu da sonuçta vatandaşımıza yansıyacak, daha güzel hizmetler yapma fırsatını yakalayacağız. Denizlimiz büyükşehir noktasında hazırdır, bekliyoruz.'' -''KAZANAN MANİSA OLUR''- Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla, kentin İzmir'in gölgesinde kalmaktan kurtulacağını söyledi. Açıklamanın seçim vaadi olarak kalmaması isteyen Ergün, ''Seçim vaadi olarak kalmasın, inşallah gerçekleşir de kazanan Manisa olur. Biz Manisa için yapılacak olan her olumlu katkının yanında yer alırız'' dedi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Başbakanın sözlerini, Manisa için sevindirici bir haber olarak değerlendirerek, ''Bundan mutluluk ve sevinç duyduk. Büyükşehir olması Manisa'nın çehresini, sosyal ve ekonomik hayatını fevkalade bir şekilde geliştireceği inancı içindeyiz. Bir bakımdan da hizmetlerin paylaştırılmasını sağlayacak bu yapılanmanın Manisa'ya hizmet vermek konusunda daha süratli ve olumlu olacağı düşüncesindeyim'' diye konuştu. -HATAY HAZIR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Büyükşehir'' müjdesini verdiği 11 il arasında bulunan Hatay'da sevinç yaşanıyor. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, büyükşehir belediyesi olmaları halinde tüm hizmetleri tek elden gerçekleştrilip, geleceğe kalıcı ve çağdaş kent bırakacaklarını söyledi. Hatay'ın nüfusunun yanı sıra ekonomisiyle de büyükşehir olmayı hak ettiğini savunan Savaş, kente bağlı 16 belde bulunduğunu, büyükşehir statüsüne kavuştuklarında, bu beldelerin tamamına hizmet götüreceklerini bildirdi. Ekip olarak buna hazır olduklarını anlatan Savaş, ''Elbette bunun zor tarafları da olacak ama her başarılı işte mutlakta yorgunluk ve zorluklar olur. Biz ekip olarak buna hazırlıklıyız. Her bir beldenin yeşil alanı, suyu, kanalizasyonu ve tüm altyapısı yenilenerek daha kapsamlı hizmet verilecek. Kalifiye elemanların sayısı artacak. Gelirlerimizde de artışlar olacak. Başbakanımıza minnettarız'' diye konuştu. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ise, hizmet bütünlüğü için Hatay'ın Büyükşehir Belediyesi statüsüne alınmasının çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Nüfusu 750 binin üzerindeki 11 kentin büyükşehir statüsüne alınmasının, hizmet bütünlüğü için çok doğru bir karar olduğuna dikkati çeken Çinçin, ''Yıllardır bu konunun gündeme getirilmesi ve gerçekleşmesini bekliyorduk. Hatay her yönüyle büyükşehir olmaya hazır. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz'' dedi. -FAKIBABA: ''ÇIKACAK YASAYA BAKMAK LAZIM''- Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Daha önce ''büyükşehir'' unvanına sahip bir çok kentten daha büyük olan Şanlıurfa'da konunun merakla takip edildiğini söyledi. Çıkan yasayı görmek ve değerlendirmek gerektiğini ifade eden Fakıbaba, ''Tabi ki, 'büyük' kelimesi bile insanı rahatlatıyor. Büyük kelimesi hoşumuza gidiyor ama bu büyük bize ne getirecek, onu çıkan yasaya bakmak lazım. Yani bir defa yasa çıkacak, nasıl çıkacak, sınırlar nereler olacak, bunun avantajı olacak mı, çıkar çıkmaz uygulanacak mı? Yoksa 2014 seçimlerinden sonra mı uygulanacak? Bunları görmeden sadece büyük kelimesi, tabi ki benim de hoşuma gidiyor büyükşehir olmak ama yasayı görmek lazım'' diye konuştu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Eyüp Sabri Ertekin de, kararın bir an önce çıkmasını beklediklerini ifade ederek, ''Şehrin daha iyi yönetilmesine, gelirlerinin artmasına vesile olacak diye bakıyoruz'' dedi. Kentlerin gelişip, modernleşmelerinin ticarete de katkı yaptığını dile getiren Ertekin, ''Burada bir kişi tesis yapmak istediği zaman sosyal yaşantıya da bakıyor. Çünkü getireceği yönetici kesimi sosyal hayatı da düşünüyor. Şehrin büyükşehir olması, sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlar'' diye konuştu. -"TRABZON EN LAYIK İL" Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden sonra Trabzon'la birlikte 11 ilin büyükşehir statüsüne kavuşacağı yönündeki açıklamasını, büyük sevinç ve müjdeyle karşıladıklarını belirterek, ''Trabzon tarihi önemi ve stratejik konumu başta olmak üzere doğası, sağlık, eğitim, spor, sanat gibi bir çok alanda gelişmişlik ve başarılar gösteren bir kenttir. Bu başarılar geçmişten günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar dikkate alındığında Trabzon önemli bir kenttir'' dedi. Trabzon'un tüm özellikleri hesaba katıldığında, büyükşehir olmaya Türkiye'deki iller arasında en layık il olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, ''Büyükşehir olmanın getireceği sorumluluklar ve hizmetin yaygınlığı, şehrimizin tabi güzelliklerini bozmadan gelişmesi, bizim en büyük kazanımımız olacaktır. Bütün Trabzon sınırları içinde altyapıda bir ve beraber, kaynakların daha verimli kullanılmasıyla daha çok hizmetin yapılabildiği, imar düzenlemeleri ve planlamasında da şehri ileri kuşaklara ve bir dünya kenti olarak da tüm dünyaya hediye edip, miras olarak bırakabilmenin yolu açılmış olacak'' diye konuştu. Gümrükçüoğlu, gerek çarpık yapılaşmaların bundan sonra devam etmemesi, gerekse imar bütünlüğünün yanında altyapı hizmetlerinin daha organize, verimli ve ekonomik olarak hizmete sunulabilmesi yönünden büyük bir sevinç içinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Çevre düzeni planlamasını yeniden ele alacağız. Ulaşımı dev bir hamle olarak yeniden tüm şehirde planlayacağız. Bütün şehrin tüm sınırları içindeki altyapı hizmetlerini, yani atık ve yağmur sularının düzenlenmesini, aynı zamanda su şebekelerinin ele alınmasını temin etmiş olacağız. Altyapı ile ilgili çalışmalar ağıyla birlikte, sistemli bir biçimde gelişmemizin adımlarını da atmış olacağız. Altyapıda bunları yaparken şehrin tarihine, doğasına, tabi güzelliklerine uygun bir yapılaşma ve imarın temini sağlanacak. Yani nereler konut alanları olacak, nereler ören yerleri olacak, nerelerde tabiat hiç hasara uğratılmadan yapılabilecek yerleşimler, turistik merkezlerin, tesislerin düzenlenmesi ve eğitim yerlerinin planlanması gibi bir bütün olarak Trabzon ele alınmış olacak.'' Gümrükçüoğlu, kıt ve engebeli arazisi olan Trabzon'un, engebeli arazisini ve sınırlı doğasını çok iyi bir biçimde değerlendirebilme, planlama imkanına kavuşulacağını belirtti. -TRABZON TSO BAŞKANI HACISALİHOĞLU- Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'un büyükşehir olması konusunun, ekonomik ve şehrin gelişmesi olmak üzere iki boyutu bulunduğunu söyledi. Şehrin nüfusunun artmasıyla birlikte alacağı kaynakların artmasının, aynı zamanda şehirde yatırımın gerçekleşmesine sebebiyet vereceğini ifade eden Hacısalihoğlu, ''Diğer taraftan işin ekonomik boyutuna etki edecek ve tetikleyecek olan konularda şehrin büyüme alanı daha büyük olacağı için bu alanlardaki kaynaklar büyükşehir belediyesi tarafından değerlendirilecektir. Şehrin gelişmesiyle ilgili tabi merkezi yönetimle birlikte şehrin ilgi alanında olan kısımlarda daha fazla bir yapılaşma ve altyapıya bağlı olarak da gelişme söz konusu olacaktır'' dedi. Hacısalihoğlu, şehrin tek elden organize edilmesi mantığının gündeme geleceğini belirterek, ''Tabi bunlar hep olumlu gelişmeler, olumlu sonuç doğurabilecek konular. Bunun dezavantajı olabilecek konular ise geçiş döneminde insanlarımızın bu duruma alışması olacaktır. Yeniliğe uymada bazı terslikler ve sıkıntılar yaşanabilir'' diye konuştu. Sınırları çok iyi belirlemek gerektiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti: ''Sınırların belirlenmesi önemlidir. Sınırın dışında da artık yeni yapılanma alanları doğacaktır. Buralar daha revaçta da olabilir. Büyükşehir sınırının dışında revaçta olabilecek bölgeler doğabilecektir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun kurulması aşamasında masaya çok iyi yatırılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü köyler, ilçeler hatta şehir merkezleri de bu işin içinde olmak suretiyle bir meclis oluşacak, oluşacak mecliste işin detaylı bir şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Tabi burada büyükşehir olmakla birlikte eski alışkanlıklarımız ortadan kalkacak. Büyükşehir başkanlığında her şey dönecek, genel sekreterlik çok önemli bir pozisyon kazanacak. Bunun yanında yatırımcı daire kuruluşları amirleri, müdürleri onların elindeki yetkiler çok daha fazla olacak. Önemli olan bürokrasiye boğmadan bu işlerin uygun bir şekilde yürütülmesi olacaktır. Hayırlı olmasını dileriz.'' -TEKİRDAĞ'DA BÜYÜKŞEHİR OLMA HEYECANI - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerin ardından büyükşehir statüsüne kavuşacak 11 il arasında Tekirdağ'ı da açıklaması, kentte büyük heyecan yarattı. Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusu 750 bini geçen illerin büyükşehir belediyesi olması gerekliliğini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığını belirterek, ''Büyükşehir olmak, imar planlarını yapmaktan, alt yapının düzenlenmesine kadar bir çok noktada ortak karar verme ve hareket edebilme durumunu getiriyor. Bazı şirketler üzerinden de daha hızlı hareket edebilme şansını veriyor. Bizimde amacımız hızlı hareket edebilmek. Çünkü, Tekirdağ nüfusu hızlı artan ve hızla şehirleşen bir yer. Yaptığımız projelerin bir an önce hayata geçmesi bakımından, büyükşehir belediyesi olmanın çok yararlı olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. Tekirdağ, büyükşehir olduğunda ilk yapmak istedikleri çalışmaların, planlamayla ilgili çalışmalar olduğunu belirten Dalgıç, ''Çevre kirliliği bakımından da beraber hareket etmememiz lazım. Her belediye kendi çapında arıtma tesisi yapması gerek. Büyükşehir olduğumuzda, çöp arıtma tesisi ve biyolojik arıtma tesisi gibi çevre faktörlerini göz önüne alan tesisleri biran önce hayata kazandırabiliriz'' dedi. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay ise, Tekirdağ'ın büyükşehir olmasının avantajlı olduğunu söyledi. Bölgenin, merkezi konumunda yer alan Tekirdağ'ın büyükşehir olmasının çevre illere de büyük katkısının olacağını ifade eden Günay, ''Tekirdağ'ın ekonomik değerlerinin yükselmesi, bölgedeki diğer şehirlerinde özellikle kalkınma ajansı içerisindeki diğer şehirlerinde ekonomik seviyelerinin yükselmesi anlamına gelecek'' diye konuştu.