Büyükşehir: İhmal yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilköy'deki İstanbul Gösteri Merkezi'nde çıkan yangına 96 personel ve 24 araç ile müdahale edildiğini ve söndürme çalışmaları sırasında su sıkıntısı

çekilmediğini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Gösteri Merkezi'nde bugün çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğünü, ihbarın alınmasıyla birlikte tüm itfaiye gruplarının alarma geçerek yangına müdahale ettiği belirtildi.



Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının kısa sürede yayılarak çadıra sıçradığı ve yangının bir bayan tarafından cep telefonuyla İtfaiye Komuta Merkezine saat 10.08'de ihbar edildiği anlatılan açıklamada, ilk itfaiye ekibinin 10.09'da çıkış yaparak olay yerine hareket ettiği, saat 10.14'de de Yeşilköy müfrezenin yangına müdahale etmeye başladığı kaydedildi.



Açıklamada, Yeşilköy müfreze ekiplerinin, olayın boyutunu yangın yerine varmadan uzaktan gözlemleyerek komutaya tüm itfaiye birimlerinin alarma geçip bölgeye gelmelerini anons ettiği, başta AKOM olmak üzere tüm birimlerin alarma geçerek yangın mahalline takviye ekiplerin gönderilmeye başladığı belirtildi.



'Kuyular ruhsatsız'



Yeşilköy, Bakırköy, Kocasinan, Avcılar, Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa itfaiye gruplarının saat 10.14'den 11.15'e kadar olay yerine gelerek yangına müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Yangına 96 personel ve 24 araç ile müdahale edildi. İtfaiye komuta merkezi, gelen ilk bilgiler çerçevesinde durum değerlendirmesi yaparak çeşitli birimlerden takviye ekiplerini bölgeye sevk etti. Yangın sırasında İstanbul Gösteri Merkezi'nin su deposu ve Dünya Ticaret Merkezi'nin dış hidratlarından (yangın musluğu) su takviyesi yapıldı. Söndürme çalışmaları sırasında su

sıkıntısı çekilmedi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm müdahale araçlarında bulunan köpük de kullanıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ihtiyaten İSKİ 10, Hamidiye 6, Bakırköy Belediyesi 3, Bahçelievler Belediyesi 5 tanker ile su sevkıyatı sağladı."



Açıklamada, Dünya Ticaret Merkezi arazisi sınırları içinde açıldığı ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kapatıldığı iddia edilen kuyuların ruhsatsız olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Kuyular, Dünya Ticaret Merkezi yönetiminden izin alınmadan açılmış, yapılan şikayetler üzerine 2005 yılından itibaren 4 defa mühürlenmiştir. Kuyular her defasında tekrar açılmıştır. Son yapılan incelemede kuyuların ruhsatsız olduğu belirlenmiş, Dünya Ticaret Merkezi'nin şikayeti üzerine 13 Ocak 2009 tarihinde tekrar mühürlenmiştir. Yapılan görüşmelerde İSKİ'ye su bağlatma konusunda herhangi bir müracaat bulunmamaktadır."

