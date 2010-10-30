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Yaşam

Büyükşehir Belediyesi'ne 60 katlı bina

İstanbul’un kent yönetimini 50 yıldır bünyesinde barındıran İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı taşınıyor.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - İki kıtaya yayılan coğrafyası, 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul’un kent yönetimini 50 yıldır bünyesinde barındıran İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı taşınıyor.

Büyükşehir’in 60 katlık yeni sarayı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki oturumunda oy birliğiyle kabul edilip plan tadilatı kabul edilen projeye göre, Fatih Saraçhane’deki merkez bina ile Merter’deki hizmet binaları, Mimar Erol Kuzubaşoğlu’nun projelendirdiği ve Seyrantepe’de inşa edilecek 60 katlı “akıllı bina”ya tanışacak. Proje 240 milyon liraya mal olup, 2 yılda tamamlanacak. İSKİ VE İETT dahil toplam 25 şirket ve müdürlükler aynı çatı altında toplanırken, boşalan binalar satışa çıkarılacak.


Galatasaray’a komşu olacak

İBB Merkez Hizmet Binası 60 kata, 227 metre kat yüksekliğine ve 298 metre anten yüksekliğine sahip olacak. Yeni bina Galatasaray Aslantepe Stadı’nın güneybatı istikametinde inşa edilecek. Bodrum katında bulunan Seyrantepe metro istasyonunun, IV. Levent - Hacıosman raylı sistem güzergâhı ile entegre edilmesi sonucunda, yapıya metro ile gidilme imkânı elde edilecek.



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