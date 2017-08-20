Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok: 4-3

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)-

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Burak Cansız (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Mehmet Ozan (xx), Lokman (x) (Dk.46 Harba xxx), Trtovac (xx), Abdulkadir (xxx) (Dk.61 Kubilay xx), Tolga (xx), Gökhan (xx) (Dk.66 Murat xx), Mansaly (xxx), Burhan (xx), Erhan (xx), Younes (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx)- Cüneyt (xxx), Glumac (xx), Nizamettin (xxx), Uğur (xx), Mehmet (xxx) (Dk.89 Doğa), Oğuz (xxx), Bülent (xx), Burak (xx), Foxi (xx) (Dk.83 Furkan), Abdulkadir (xx)

GOLLER: Dk.54 Burhan, Dk.60 Harba, Dk.89, Dk.90 Younes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.24 Oğuz, Dk.51 Nizamettin, Dk.55 Mehmet, (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Lokman, Tolga, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Cüneyt, Abdulkadir, (Balıkesirspor Baltok)

TFF 1\'inci Lig 2\'inci haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı’ndaki turnike arızası nedeniyle Elazığ Atatürk Stadyumu’nda karşılaştığı Balıkesirspor Baltok’u 4-3 yendi.

20\'inci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un gelişen atağında Gökhan’ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Younes dokunamadı.

24\'üncü dakikada Balıkesirspor’un sağ kanattan Nizamettin ile kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Oğuz ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

38\'inci dakikada Balıkesirspor atağında Nizamettin’in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51\'inci daikada Balıkesirspor, kaleyi karşıdan gören ve ceza alanı önünden Nizamettin ile kullandığı serbest vuruşta, Nizamettin’in sert şutunda top kalecinin sağından filelerle buluştu. 0-2

54\'inci dakikada Erzurumspor atağında sol kanattan Gökhan’ın yerden sert vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Burhan tamamlayarak takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

55\'inci dakikada Balıkesirspor\'da bu kez sol kanatta topla buluşan Burak’ın kaleye paralel gönderdiği topa Mehmet dokunarak takımının 3\'üncü golünü kaydetti. 1-3

60\'ıncı dakikada Erzurumspor atağında Abdulkadir’in sağ kanattan ceza alanı içersine yaptığı ortada topun gelişine Harba’nın sert ve düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3

89\'uncu dakikada Erzurumspor atağında sağ kanattan Burhan, altıpas çizgisi üzerinde verdiği pasla topla buluşan Younes’un vuruşunda top filelerle buluştu. 3-3

90\'ıncı dakikada Erzurumspor bu kez de sol kanattan geliştirdiği atağında ceza alanı içerisine yapılan ortada Younes topu göğüsüyle yumuşatarak şık bir röveşata ile topu filelere gönderdi. 4-3

Karşılaşmada kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 4-3 kazandı.