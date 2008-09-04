Büyükşehir belediyesi burs başvuruları

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam 50 bin üniversite öğrencisine vereceği burs için başvurular 20 Eylülde başlayacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yüksek öğrenimlerini İstanbul'da sürdüren ve üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim yardımlarına 20 Eylül–15 Ekim arasında "www.ibb.gov.tr" internet adresinden müracaat edebileceği bildirildi.



Açıklamada, eğitim yardımı miktarı ve burstan yararlanacak öğrenci sayısında değişikliğe gidilmediği belirtilerek, bu yıl da 50 bin öğrenciye toplam 36 milyon 680 bin YTL eğitim yardımı yapılacağı kaydedildi. Eğitim yardımlarından bu yıl 46 bin 400'ü lisans ve ön lisans, 3 bini yüksek lisans, 600'ü ise doktora olmak üzere toplam 50 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı ifade edilen açıklamada, 7 ay süresince lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 100'er, yüksek lisans öğrencilerine 150'şer ve doktora öğrencilerine de 250'şer YTL ödeme yapılacağı belirtildi.



Eğitim yardımlarının 18 Aralık 2008'den başlayarak 2009'un Haziran ayını da kapsayacak şekilde her ayın ikinci haftasında, öğrencilerin belediye tarafından Ziraat Bankasında açılacak hesaplarına yatırılacağı ifade edildi. Eğitim yardımı almaya hak kazananların elektronik ortamda belirlendiği anımsatılan açıklamada, toplam yardım miktarının yüzde 5'inin de yabancı uyruklu öğrencilere dağıtılacağı kaydedildi.

