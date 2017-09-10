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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA) STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Emin Yıldırım (xxx), Murat Şener (xxx) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Tolga (xx), Trtovac (xx), Stephane Acka (xx), Lokman (xx), Kubilay (x), Gökhan (xxx) (Dk

10 Eylül 2017 22:11

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Emin Yıldırım (xxx), Murat Şener (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Tolga (xx), Trtovac (xx), Stephane Acka (xx), Lokman (xx), Kubilay (x), Gökhan (xxx) (Dk. 62 Abdülkadir x), Mansaly (xx) (Dk.88 Nobre), Harba (xx) (Dk. 77 Murat x), Burhan (xx), Hamza (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Erkam (xx), Ercan (x) (Dk. 56 Abdülkerim x), Kenan (xx), Hasan (xx), Angan (xx), Ufuk (xx), Çağrı (xx), Ahmet (x) (Dk. 80 Ramazan), Samaras (x) (Dk. 46 Halil x), Chıbuıke (xx)
GOLLER: Dk.53 Gökhan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.68 (penaltı) Kenan (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Hamza, Abdülkadir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Angan (Samsunspor)
BİRİNCİ Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rize Çaykur Didi stadyumunda oynanan karşılaşmada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular sahaya \'Arakan katliamını durdurun\' yazılı pankartla çıktı.
26\'ıncı dakikada Gökhan\'ın ceza yayı üzerinden şutunda topu kaleci Furkan çıkardı.
42\'inci dakikada hızla rakip ceza alanına giren Hamza\'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Furkan topu çıkarmayı başardı.
53\'üncü dakikada sol kanattan Mansaly\'in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Gökhan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 
57\'inci dakikada Ahmet\'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Kaya\'da kaldı.
68\'inci dakikada Tolga\'nın ceza sahasında Chıbuıke\'ye sert müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kenan topu ağlara gönderdi: 1-1.  
78\'inci dakikada Burhan\'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Mansaly\'nin vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
84\'üncü dakikada Chıbuıke\'nin ara pasında kaleci Kaya ile karşı karşıya kalan Halil\'in vuruşunda topu savunma çıkardı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi. 

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