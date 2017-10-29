Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor: 4-1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mert Güzenge (x), Oktay Önge (x), Cemal Alpay (x)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Stephane (xx) (Dk.63 Tolga xx), Mehmet (xx), Abdulkadir (xx) (Dk.73 Mansaly x), Lokman (xxx), Hakan (xx), Taylan (xx), Jasmin Scuk (xx), Burhan Eşer (xx), Hamza Younes (xxx), Erhan (xxxx) (Dk.84 Gökhan)

DENİZLİSPOR: Asil (xx)- Taha (xx), Veli (xx), Ziya (xxx), Yasin (xx) (Dk.69 Moritz x), Leandro (xx), Burak (xx), Anıl (xx) (Dk.75 Cihan x), Cenk (xx), Keremcan (xx), Barış (xx)

SARI KARTLAR: Hamza Younes, Hakan Arslan, Mansaly (Erzurumspor), Keremcan, Yasin (Denizlispor)

GOLLER: Dk. 21 Hamza Younes, Dk. 63, 89 Lokman, Dk. 72 Erhan (Erzurumspor), Dk. 15 Ziya (Denizlispor)

TFF 1’inci Lig’de mücadele veren Erzurumspor, 3 puan parolasıyla çıktığı Denizlispor karşısında 0-1 yenik duruma düşmesine rağmen taraftarların desteğini arkasına alarak galip gelmeyi başardı. Mavi-beyazlı ekip maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

8’inci dakikada orta sahadan gelişen atakta Hamza Younes’in kafayla indirdiği topu Burhan Eşer Abdulkadir’in önüne bıraktı. Abdulkadir’in ceza sahasına girerken attığı sert şutu kaleci Asil kornere çeldi.

15’inci dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Stephane, ceza alanına giren Leandro’yu düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ziya, kaleci Kaya’nın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi. 0-1.

20’nci dakikada Hakan’ın soldan taç atışında topu alan Erhan, Hamza Younes’e pas çıkardı. Hamza Younes’in pasıyla buluşan Burhan Eşer, ceza alanında düşürüldü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Hamza Younes kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

35’inci dakikada Hamza Younes sağdan geliştirdiği atakta topu ceza yayına doğru çıkardı. Abdulkadir’in şutu direği sıyırarak auta gitti.

41’inci dakikada Hamza Younes, ceza alanına girerken Burhan Eşer’i defansın arkasına kaçırdı. Burhan Eşer’in kaleciden dönen topuna Hamza Younes sert vurdu, top üsten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

49’uncu dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta Stepphane, topu Abdulkadir’e pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vurduğu sert şut kaleci Asil uzanarak güçlükle yakaladı.

62’nci dakikada Erhan’ın korner atışında iyi yükselen Lokman, topu ağlara gönderdi: 2-1.

72’nci dakikada Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Burhan, Erhan’ı topla buluşturdu. Erhan, kaleci Asil’e rağmen topu filelere gönderdi: 3-1.

80’inci dakikada Denizlispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Leandro’nun ceza sahasına çıkardığı toplu buluşan Moritz’in topuğuyla vurduğu şut az farkla auta çıktı.

89’uncu dakikada mavi-beyazlıların kullandığı korner atışında Hakan’ın ortasında Mansaly’nin kafasıyla gönderdiği pasla buluşan Lokman kendisinin 2’nci, takımının 4’üncü golünü filelere gönderdi: 4-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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