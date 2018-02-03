Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Samet Çavuş (xxx)

BB. ERZURUMSPOR: Hakan (xxx)- Acka (xxxx), Gökhan Karadeniz (xx) (Dk.45 Abdulkadir (xx), Burhan Eşer (xx) (Dk.89 Metin (x), Bekamenga (xxx) (Dk.84 Alperen (x), Erman (xx), Hakan Arslan (xx), Taylan (xxx), Lokman (xx), Jasmin (xx), Erhan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.: Gökhan (xx)- Mauricio (xx), Mehmet (xx), Robin (xx) (Dk.45 Abdullah (xx), Recep (xxx), Galip (xx) (Dk. 67 Turgut (xx), Marvane (xx), Braian (xxx), Özgür (xx) (Dk.62 (x), Orhan (xx), Vedat (xxx)

SARI KART: Hakan (BB. ERZURUMSPOR), Vedat, Abdullah, Recep (Ç.RİZESPOR)

GOL: Dk.62 Bakemenga (BB.ERZURUMSPOR) Dk. 89. Vedat (Ç.RİZESPOR)

Spor Toto 1. Lig mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1 - 1 berabere kaldı.

Her iki takım ve hakemler sahaya ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11\'inci dakikada Burhan Eşer\'in pasıyla cezaalanı dışında buluşan Acka’nın sert şutu üsten auta çıktı.

14\'üncü dakikada Çaykur Rizespor\'un Özgür ile kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Vedat’ın kafa şutu kaleci Hakan’da kaldı.

44\'üncü dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Vedat\'ın pasıyla topla buluşan Özgür’ün penaltı noktasından şutu yandan auta çıktı.

45\'inci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında sol kanattan Erhan Çelenk’in pasıyla buluşan Gökhan Karadeniz’in şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

46\'ncı dakikadaki BB. Erzurumspor atağında sağ kanattan Acka’nın cezasahasına yaptığı ortaya Bakemanga iyi yükseldi ve vurdu, top az farkla auta çıktı.

49\'uncu dakikada rakip ceza yayı önünde topla buluşan Erhan, sert vurdu. Kaleci Gökhan’dan dönen topu Burhan Eşer kafayla kaleye göndermek istedi. Ancak kaleci ikinci kez topa hakim oldu.

62\'nci dakikada kaleci Hakan’ın degajıyla topla buluşan Erhan sol kanattan ceza alanına ortaladı. Kale sahası içinde topa iyi yükselen Bakemenga’nın kafa şutunda top üst direğe vurduktan sonra kale çizgisinin içine düştü. Maçın hakemi golü vererek santra çizgisini gösterdi. 1-0

78\'inci dakikada Çaykur Rizespor’un kazandığı faul atışını Süleyman kullandı. Cezaalanı içinde topla buluşan Vedat yükseldi vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.

89\'uncu dakikada hakemin üç dakika uzatma verdiği maçta Çaykur Rizespor faul atışı kazandı. Mehmet’in yaptığı ortada topla buluşan Vedat takımının beraberlik golünü attı. 1-1.

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