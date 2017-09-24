Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Boluspor: 2

TFF 1. Lig\'in 6. hafta mücadelesinde Boluspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-0 yendi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Ahmet Ayaz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Scuk), Mansaly (Dk. 67 Murat Gürbüzerol), Burhan Eşer, Harba, Hakan Arslan
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Arapi, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 85 Te Vrede), Akabueze, Melih Okutan (Dk. 79 Furkan Şeker), Ulloa, Burak Asan, Mustafa Durak (Dk. 65 Cengiz Umut Meraş), Caner Cavlun
Goller: Dk. 36 Poepon, Dk. 45 İrfan Başaran (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 68 İrfan Başaran (Boluspor)
ELAZIĞ / DHA