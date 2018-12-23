Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor maçının ardından

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 1-1 biten Kayseri maçında bitiricilikte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını belirten Özdilek, ikinci yarı maçın tek kale halinde geçtiğini ifade etti. \"Kazanmayı çok arzu ettik\" diyen Özdilek, \"Kazanabilecek kadar oynadık, iştahımız oyun içerisinde duruşumuz mücadelemiz çok ön plandaydı. Bitiricilik anlamında sıkıntımız var bu aşikar. Oyuna çok iyi başladık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. İlk devre beklemediğimiz anda duran topun sekmesinde gol oldu tekrar oyuna müdahil olduk. Golden Özer\'in çok net pozisyonu var\" diye konuştu.

İkinci yarının tek kale halinde geçtiğini vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:

\"İkinci yarı pozisyon sayısını yükselttik. Tek kale halinde geçen müsabaka oynadık. Şutu denedik kenarlardan denedik, topu içeri atamadık. Oyuncuları kutluyorum, seyircilere teşekkür ediyorum Takımda saha içinde mücadelesiyle bu oyunun içinde olacağını gösterdi. Ön taraftaki eksikleri biliyoruz. İkinci yarı bizim için daha huzurlu olacak. Hepimiz ilk yarıyı 18 puanla bitirmek isterdik. Yukarı grupla arada büyük bir fark olmadığı ortada. Herkesin yeni yılını kutluyorum.\"

İlk yarı 10 dakika Kayserispor\'un üstün oynamasını değerlendiren Özdilek, \"Adam paylaşımında rakibe uzak kaldık. Zaman zaman bu hataları yapıyoruz. İkinci yarı tamamen rakibe yakın oynayarak etkili pozisyonlar yakaladık. Maçın başında paylaşımda sıkıntılar oldu\" dedi

Özdilek, 31 Aralık itibariyle ikinci yarı hazırlıklarının Antalya\'da başlayacağını söyledi. 7 günlük Antalya kampı sonrası Erzurum\'da hazırlıkların süreceğini ifade eden Özdilek, 18\'inde ikinci yarının başlayacağını kaydetti.

\"MAÇI 2-3 BÖLÜME AYIRABİLİRİZ\"

Erzurum\'da farklı bir maç yaşadıklarını ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 90 dakika maç ve 11 dakika da uzatma oynadıklarını söyledi. Karaman, maç sonu değerlendirmesinde şunları ifade etti:

\"Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. Maçın ilk 45 dakikasında iki takımda birbirini denedi. Kontrollü bir oyunda golü biz bulduk. Golden sonra takım olarak tartışmaya girmememiz gerekiyordu. Çekilsek tartışma ortamında olmasak o uzatma olmayacak. Atakta olduğumuz pozisyonda golü yedik. İkinci yarı iki tane zorunlu değişiklik yaptık. Maç öncesi de hastalanan, serum yiyen arkadaşlarımızı kadroya almadık. Sahadaki arkadaşlarımız iyi mücadele etmeye çalıştılar. 55-70 arası müthiş bir baskı yedik. 12 adam olarak taraftar takımını itici gücü olarak desteklediler. Bu baskı anında net pozisyon vermemeye çalıştı. Sağdan soldan ortalar geldi, ama boş alan bırakmadık. Bu sırada biz Bilal\'le iki net pozisyona girdik. Dolayısıyla oyun dengelendi, top bizde kalmaya başladı. Son 15 dakika için iyi bir takım savunması yaptık. Erzurum spor diri tempolu oynamaya çalıştı. Uzatmada soldan bir pozisyon verdik. Bana göre en iyi pozisyonlardan birisi oydu. Erzurum zor bir deplasman burada yaşadım biliyorum. Erzurumspor takımı devre arasın takviyeler yapacak, lige renk verecektir.\"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Karaman, ligden kimin düşeceğinin belli olmadığını tepedeki takımların bile düşebileceğini kaydetti.



