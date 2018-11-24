Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor maçının ardından

Mehmet Özdilek: \"Sabır ve disiplinli oyunla kazandık\"

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını söyledi. Antalya maçında sabır ve disiplinli bir oyun anlayışıyla galip geldiklerini ifade eden Özdilek, iç saha avantajını iyi kullandıklarını ifade etti.

Basın toplantısında maçı değerlendiren Özdilek, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci yarı oyuna müdahil oldular, takımın performansını pozitif yönde etkilediler” dedi.

Çok zor bir rakibe karşı oynadıklarını vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:

“Özellikle ikinci bölge oyununu iyi oynayan bu anlamda deplasmanda 6 maçın 4’ünü kazanan rakibe karşı oynadık. Tek amacımız kazanmaktı. Zor bir süreçten geliyoruz, üstüne koyarak gelişerek geliyoruz. Oyun anlamında, sabır anlamında yukarı taşıdık. Bugün belirleyici olan unsur sabırlı oyun oldu. Maçın başından sonuna kadar disiplini elden bırakmayan Erzurumspor vardı. İlk devre kontrolü elden bırakmadık. 60’ıncı dakikadan sonra fiziksel olarak öne çıkacağımızı düşünüyorduk. Öyle de oldu ve en önemli unsur kazanmaktı. Maç fazlasıyla 11\'inci sıradayız. İç saha avantajını doğru kullanmak çok önemli kıymetli. Bir yanda sezon başı itibariyle kazanamayan Erzurumspor, diğer yanda da son 6 maçtan 3’ünü kazanan Erzurumspor resmi var. Yeterli değil, mücadele devam edecek. Bu süreçte toplayacağımız, alacağımız tüm puanlara talibiz. Karakterli oyuncu grubum var. Bugünü galibiyetle perçinleyen oyuncu grubuna teşekkür ediyorum.”

İlk defa Antalya maçında 11’de sahaya çıkan Tshabalala’nın oyunundan memnun olduğunu da ifade eden Özdilek, haklı bir galibiyet kazandıklarını söyledi. Basın toplantısı sonunda DHA eski Erzurum Büro Temsilcisi Kadir Sabuncuoğlu, ‘Bir Ömür Bin Haber’ kitabını imzalayarak Mehmet Özdilek’e hediye etti.

KORKMAZ\'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Basın toplantısına BB. Erzurumspor’u tebrik eden başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Golü yiyene kadar oyun ortada geçti. Zaten deplasmanda bu gayet normal. Golden sonra bayağı risk aldık, ancak bunun karşılığını bulamadık ve mağlup olduk” dedi.

Erzurumspor’u iyi analiz ettiklerini ceza alanı önünden atılan şut ve duran toplarla etkili olduklarını bildiklerini vurgulayan Bülent Korkmaz, “Ligde bunlar oluyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. İlk kez iki mağlubiyet aldık” diye konuştu.

Basın mensupları, toplantı sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz’ın doğum gününü kutladı.



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