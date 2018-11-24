Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Volkan Ahmet Narınç (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Egemen (x), Leo (xxx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xx), Özer (xxx), (Dk. 85 Erhan (x), Emrah (xxx), Auremir (xx), İbrahim (xxx), Tshabalala (xxx)(Dk. 82. Kone (x), Sunu (xx) (Dk. 71 Lennart Thy )(x)

ANTALYASPOR A.Ş. Boffin (xxx)- Angelo (xx), Zeki (x) (Dk. 81. Abdulaziz (x), Maicon (xx), Yekta (xx) (DK. 81. Serdar (x), Chico (xx), Cissokho (xx), Celustka (xx), Nazım (x), Doukara (x)(Dk. 69. Doğukan (x), Mevlüt (xx)

SARI KART: Emrah, Erhan, Egemen (BB. ERZURUMSPOR)

KIRMIZI KART: Yok

GOLLER: Dk. 76. Angelo (KK.) BB. ERZURUMSPOR

Spor Toto Süper Lig’in 13’ncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Antalyaspor\'u 1 - 0 mağlup etti.

Mavi-beyazlılar sahaya ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun’ pankartıyla çıkarken, konuk ekip, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ pankartı taşıdı. İstiklal Marşı okunurken her iki takımın oyuncuları yanlarında bekleyen minikleri üşütmemek için eşofmanlarını giydirdiler. Soğuk bir havada oynanan karşılaşmayı BB. Erzurumspor 1-0 kazanarak puanını 14’e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada gelişen BB. Erzurumspor atağında Emrah, sağ çarprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17’nci dakikada konuk ekibin atağında BB Erzurumspor cezaalanı önünde topla buluşan Zeki aşırtma bir vuruş denedi. Top, direğin üstünden auta gitti.

20’nci dakikada Antalyaspor sağ kanattan gol aradı. Maicon’un ortasında cezaalanında topla buluşan Yekta kötü vurdu.

43’üncü dakikada BB. Erzurumspor’dan Emrah sağ kanattan taşıdığı topla cezaalanına girerken İbrahim’e pas verdi. İbrahim’in sert şutu defanstan döndü.

45’inci dakikada Auremir’in cezaalanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Özer’in kafa şutu az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARI

60’ınci dakikada sol kanattan atağa çıkan BB. Erzurumspor’da Leo, bir süre sürdüğü topu, cezaalanına ortaladı. Rahat bir durumda yükselen Tshabalala’nın kafa şutu üsten dışa çıktı.

62’nci dakikada kazanılan korner atışını kullanan Özer, cezaalanı önünde bekleyen İbrahim’e pas çıkardı. İbrahim’in sert şutunda top üst direkten geri döndü.

70’inci dakikada Antalya cezaalanı içinde Emrah’ın pasıyla buluşan Özer, aut çizgisine inerek sert vurdu. Defansa çarpan topu kaleci Boffin son anda uzaklaştırdı.

76’ncı dakikada kazanılan serbest atışı BB Erzurumspor’da Emrah kullandı. Emrah’ın sert ortasına yükselen Antalyasporlu Angelo, kendi kalesine golü attı. 1-0.

İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince 90 dakika BB. Erzurumspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.