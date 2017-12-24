Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu: 2 - 1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Orkun Aktaş (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

B.B.ERZURUMSPOR: Hakan (xx)- Stephane Acka (xx), Jasmin Trtovac (xx), Mert Nobre (xx) (Dk.65 Hamza Younes (x), Tolga (xx), Gökhan (xx) (Dk. 86. Haris Harba (x), Burhan (xxx), Taylan (xx), Lokman (xx), Jasmin Scuk (x), Erhan (xx) (Dk.77 Murat (x)

ALTINORDU A.Ş.: Erce (xxx)- Uğur (xx), Yusuf (xx), Oğulcan (x) (Dk.64. Musa Caner (xx), Serkan (xx), Fatih (xx (Dk. 69 Mirkan (x), Erdoğan (xx), Kerim (xx), Barış (xx), Recep (xx), Muhammed Rıdvan (xx)(Dk. 75 Deniz (x)

SARI KART: Jasmin Trtovac, Taylan, Lokman, Jasmin Scuk, Burhan (B.B.Erzurumspor) Caner, Deniz (Altınordu)

GOLLER; Dk. 61 Burhan, Dk 90 Hamza Younes (B.B.ERZURUMSPOR), Dk.80 Erdoğan (ALTINORDU A.Ş.)

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altınordu\'yu 2 - 1 mağlup etti.

1’inci dakikada, Erhan’ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan’ın sert şutunda top kaleci Erce’nin kucağında kaldı.

16’ncı dakikada Burhan’ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Mert Nobre iyi yükseldi. Nobre’nin kafa şutunda top az farkla auta çıktı.

33’üncü dakikada Altnordu defansı önünde yaşanan karambolde Nobre’nin şutunu kaleci Ecer iki hamlede alabildi.

34’üncü dakikada, gelişen Altınordu atağında Jasmin Trtovac’ın topa elle müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kerim, topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

İki takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi

48’inci dakikada gelişen Altınordu atağında Erdoğan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Fatih sert vurdu, top kaleci Hakan’ın göğsünden geri döndü.

49’uncu dakikada Erhan’ın sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahasında toplu buluşan Burhan uygun durumda olmasına rağmen şutu üsten auta çıktı.

61’inci dakikada Erhan’ın ceza alanına yaptığı ortaya Gökhan sert vurdu, kaleci Erce’den dönen topu kale direği dibinde Burhan ağlara gönderdi. 1-0.

67’nci dakikada, Erhan’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanında buluşan Burhan müsait durumdaki Hamza Younes’i gördü. Hamza’nın şutunda Altınordu defansından Recep topu kornere attı.

71’inci dakikada, Burhan’in pasıyla topla buluşan Hamza Younes, kaleci Erce ile karşı karşıya kaldı. Hamza’nın sert şutunu kaleci Erce kornere çeldi.

80’nci dakikada, BB Erzurumspor ceza yayı üzerinde Mirkan’ın düşürülmesi sonucu hakem faul kararı verdi. Atışı kullanan Erdoğan, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

90’ncı dakikada Burhan’ın düşürülmesi ile kazanılan serbest atışı kullanan Hamza Younes topu ağlara gönderdi 2-1.

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