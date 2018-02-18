Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla: Sur, Diyarbakır'ın kalbidir

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, kentin kalbi olarak tanımladığı tarihi ilçede ekonominin canlanması için sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etti.

Merkez Sur ilçesi Gazi ve Melikahmet caddeleri ile Turgut Özal yeraltı çarşısı esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, vatandaşların belediyeden beklentilerini dinledi. Esnaf ziyaretinde Sur\'un tarihi ve kültürel açıdan önemine vurgu yapan Başkanvekili Atilla, \"Sur, Diyarbakır\'ın kalbidir. Burada esnafımızın işlerini canlandırmak için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Esnafın görüşünü almak için ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hemşehrilerimizin görüşlerini önemsiyoruz. Projelerimizi buna göre yapıyoruz. Sur\'da gerçekleştirilen önemli yatırımlar bulunmaktadır. Bu yatırımların tamamlanmasıyla Sur\'daki değişimi birlikte göreceğiz. Ticaretin ve tarihin kalbi olan Sur, yakın bir dönemde ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olacaktır\" dedi.



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