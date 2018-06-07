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Büyükşehir Başkan Vekili Atilla: Mahalleler, şehir konforuna kavuşacak

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Ayveri Kurik ve Leblebitaş mahallerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Çalışmalarımızda kırsalın dokusunu değiştirmeden, tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak i

07 Haziran 2018 15:44

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesine bağlı Ayveri Kurik ve Leblebitaş mahallerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, \"Çalışmalarımızda kırsalın dokusunu değiştirmeden, tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak istiyoruz\" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, ilk olarak Çınar ilçesine Ayveri Kurik Mahallesi\'ni ziyaret etti. Atilla, burada vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalleyi gezen ve bir süre vatandaşlarla görüşen Atilla, sorunların çözümü için yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra Leblebitaş Mahallesi\'ne geçen ve mahalle sakinleri ile görüşen Atilla, burada da sorun ve talepleri dinledi.
Mahallelerde vatandaşların görüşünü alarak yürüttükleri projeler hakkında bilgilendiren Cumali Atilla, \"Mahallelerimizi karış karış gezip hem eksikleri tespit ediyoruz hem de tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız ile kırsalın dokusunu değiştirmeden tüm mahallelerimizi şehir konforuna kavuşturmak istiyoruz. Çınar\'a hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Çınar ilçemize bağlı grup mahalle yollarında asfaltlama çalışması yaptık. Altyapı ve içme suyu projeleriyle ilçemizin mahallerinde standartları yükselttik\" diye konuştu.

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