T24 LogoT24 Logo
Spor

Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına çıkıyor

İSTANBUL / DHA Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavını, Fas'ın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü etabı Rabat'ta verecek

05 Nisan 2018 15:49

İSTANBUL / DHA

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavını, Fas\'ın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig\'in dördüncü etabı Rabat\'ta verecek.
Büyükler Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarıyı Olimpiyatlara taşımak hedefiyle hazırlık müsabakalarına devam eden Milliler, Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig\'in dördüncü etabı olan Fas\'ın Rabat kentinde tatamiye çıkacak. 
10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan\'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınav olan Rabat\'ta Büyükler Karate Milli Takımı tam kadro yer alacak.
Dünya Karate Federasyonu\'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatecilerin dünya sıralamasına puan veren etaplardan olan Rabat\'ta 72 ülkeden 545 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı. 
6-8 Nisan tarihleri arasında Prens Moulay Abdallah Spor Kompleksi\'nde düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 15 erkek, 12 kadın sporcuyla mücadele verecek. 
Mücadele edecek Milli karateciler:
KADINLAR
Ferdi Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu, Büşranur Kılıç
50kg - Serap Özçelik Arapoğlu, Umay Uygur
55kg - Tuba Yakan, Büşra Tosun
61kg - Merve Çoban
68kg - Hafsa Şeyda Burucu, Eda Eltemur
+68kg -Meltem Hocaoğlu
Kadın Takım Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu
 
ERKEKLER
Kata - Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
60kg - Aykut Kaya, Eray Şamdan
67kg - Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur
75kg - Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Murat Öz
84kg - Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş
+84kg -Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Erkek Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TokyoOlimpiyat OyunlarıBüyükler Karate Milli Takımı Avrupa Büyükler KarateFasKaratePremier LigRabatBüyükler Karate Milli Takımı TokyoDünyaAvrupaOlimpiyatlaraMilliler KarateFas RabatMayısSırbistan Novi Sad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24