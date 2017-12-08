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Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası devam ediyor (2)

BÜYÜKLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ ANTALYA, (DHA) Antalya'da düzenlenen Türkiye Judo Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

08 Aralık 2017 20:52

BÜYÜKLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

ANTALYA, (DHA)

Antalya\'da düzenlenen Türkiye Judo Federasyonu\'nun 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde kadınlar 70,78, +78 ve erkekler 90, 100, +100 kilolarda kürsü mücadelesi verdi.
Final müsabakaları sonunda kadınlarda;
70 kg 1. Nurcan Yılmaz (Trabzon), 2. Mihriban Öner (Kocaeli), 3. Merve Topoğlu (Ankara), 3. Burcu Aksoy (Edirne)
78 kg 1.Çiğdem Bora (Edirne), 2. Sıdıka Işık (Ankara), 3. Çağrı Güzelsoy (Antalya), 3. Sümeyra Aykaç (Çorum)
+78 1. Sebile Akbulut (İstanbul), Kübra Kara (İstanbul), 3. Kübranur Esir (Rize), 3.Ebru Atabay (Karaman)
ERKEKLER:
90 kg 1. Mert Şişmanlar (Manisa), 2. Fatih Enes Acet (Balıkesir), 3. M.Ensar Kolcu (Konya),3. Ali Metehan Köse (Giresun)
100 kg 1. Ali Erdoğan (İstanbul), 2. Furkan Ahmet Besdil (İstanbul), 3. İslam Mamaevoğlu (Antalya), 3. Mehmet Can Talay (Konya)
+100 kg 1. Feyyaz Yazıcı (İstanbul), 2. Kadir Bingöl (Manisa), 3.Şayan Nesirpur (Ankara), 3. Burak Serbest (Kocaeli)

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