-BÜYÜKERŞEN'İN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA GURUR DUYUYORUZ ESKİŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gurur duyduklarını söyledi. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katılmak üzere özel uçakla İstanbul'dan Eskişehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Anadolu Üniversitesi Havaalanında partilileri tarafından ''Başbakan Kemal'' sloganlarıyla karşılandı. Daha sonra Kent Park'a gitmek üzere yola çıkan ve aracını durdurup kendisine sevgi gösterilerinde bulunan partilileriyle yolda bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, Kent Park'ta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Demokrasi ve Özgürlük Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce bombalı saldırıda öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasından sonra yaptığı konuşmada, parklar ve parkları süsleyen anıtları ''bir kentin onuru'' diye niteledi. Büyükerşen'in, kent kültürünün en güzel örneklerini Eskişehir'e ve Eskişehirliler'e gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Umuyorum bu İstanbul'a, Ankara'ya, Kars'a örnek olur'' dedi. Kılıçdaroğlu, Eskişehir gibi örneklerin çoğaltılması halinde Türkiye'de kent ve kentlinin öneminin daha iyi vurgulanabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Büyükerşen, sosyal demokrat belediyecilik örneğini Eskişehir'de çok güzel örnekleriyle ortaya koydu. Sadece anıt yapmamıştır, büyük parklar da yaptı. Büyük parklarda insanlar özgürce dolaşıyorlar. Kent kültürünün en önemli özelliklerinden biri de budur. Evlerde dört duvar arasında değil, kentte özgürce dolaşmak çok daha önemlidir. Eskişehir'de yapılan çok şey var. Büyükerşen bu konuda defalarca Eskişehirliler'e bilgi vermiştir. Büyükerşen'in sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla gurur duyuyoruz.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından bir gazetecinin, ''Büyükerşen'i partinizde ne zaman göreceğiz?'' sorusunu, ''Onları daha sonra görüşeceğiz arkadaşlar'' diye yanıtladı.