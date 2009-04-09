Büyükerşen'den DSP liderliğine yeşil ışık

Eskişehir'den şu anda ayrılmak istemediğini belirten Prof. Dr. Büyükerşen, ancak üzerine düşen bir şey olursa da bunu yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek, "Bana vazife düşerse gerekeni yaparım. Bana gerek kalırsa, Ankara'ya giderim. İnşaallah bana gerek kalmaz." dedi.NTV'de Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu "Canlı Gaste" adlı programa telefonla katılan Prof. Dr. Büyükerşen, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in istifasını acele verilmiş bir karar olduğunu belirterek, "Ama bu Sezer'in kendi taktiridir. Saygı duymak lazım." ifadesini kullandı.Zeki Sezer'in istifasının Türk siyasetinde önümüzdeki günlerde yaşanacak olan değişikliğin ince bir sinyali olduğunun altını çizen Prof. Dr. Büyükerşen, "Pazar günü DSP'de bir Kurultay olacak. Bu Kurultayla partide bir yenilenme olacak. 29 Mart'ta Türkiye de siyasi partilerde bir yenilenme olması gerektiği sinyali verildi. Türkiye'de her dönem insanlar topluca bir partiden bir partiye geçerek değişim arıyor. DSP de halkın beklediği altarnatifi veremedi. Bu açıkca ortada. Türkiye'ye, halkımıza alternatif bir parti lazım. Bu bağlamda artık Türkiye'de siyasi düzenin mutlaka değişmesi lazım." diye konuştu."Kurultay'da aday olup, DSP'nin genel başkanı olmak istiyor musunuz" şeklindeki soruya Büyükerşen, "Şu anda Eskişehir'den ayrılmak istemiyorum. Burada yapmak istediğim işlerim var. Mevcut siyasi düzenin de değişmesi lazım. Ama yine de bana vazife düşerse üzerime düşeni yaparım. Bana gerek kalırsa Ankara'ya giderim. Üzerime düşeni yaparım. İnşaallah bana gerek kalmaz." yanıtını verdi.