-BÜYÜKERŞEN'DEN CHP İL TEŞKİLATINA ZİYARET ESKİŞEHİR (A.A) - 18.02.2011 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'nin bekası için, birlik ve beraberliği için artık Türk ulusunun seçmenleriyle CHP ağacının gölgesinde yaşamaya devam etmesi gerektiğini söyledi. CHP İl Başkanı Erman Gölet'i Odunpazarı Belediye Meclis üyeleriyle ziyaret eden Büyükerşen, CHP'ye geçiş sürecinin 2009 yerel seçimlerinden önce başladığını, ancak o günkü koşulların el vermediğini bildirdi. Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçte olduğunu ve bundan kurtulması için CHP'nin iktidar olması gerektiğini ifade eden Büyükerşen, Cumhuriyet'in korunması ve kollanmasının Türkiye'nin en büyük özlemlerinden biri olduğunu kaydetti. Geçmiş dönemlerde seçmen nüfusunun yüzden 40'ından fazlasının oyunu AK Parti'nin aldığını belirten Büyükerşen, şöyle konuştu: ''CHP'ye geçme kararı verirken, Atatürk ilkeleri doğrultusunda bu ülkede yaşayan insanlar olarak vatandaşlık görevimizi yaptık. Bir partiden ayrılıp diğer partiye geçmekse işin siyasi boyutuydu. Zaten DSP de CHP'den doğmuştur. Türkiye'deki sağ ve soldaki aşırı uç partiler de köken olarak CHP'ye dayanır. Ama bunlar türevlerdir. Tıpkı bir ağacın gövdesinden doğmuş dallar gibidir. Asıl kök ve gövde olan CHP, 80 yılı aşkın bir sürede dallarını genişletmiştir. Bazen yapraklarını dökmüştür, zaman zaman budandığı da olmuştur. Ancak, Türkiye'nin bekası için, birlik ve beraberliği için artık Türk ulusunun seçmenleriyle CHP ağacının gölgesinde yaşamaya devam etmesi gerekir.'' Vatandaşların, duygularını düşüncelerini ifade etmek için, seslerini duyurma haklarını kullanırken biber gazlarıyla ve tazyikli sularla püskürtüldüğünü ifade eden Büyükerşen, ''Bunlar kimin çocuklarıdır? Bunlar yüzde 40'ın biraz üstünde oy verenlerin çocuklarıdır. Yani AKP'ye oy verenlerin çocuklarıdır. O zaman bize düşen bir şey var. Yüzde 40'ın biraz üzerinde oy veren vatandaşlara bu söylediklerimi anlatmamız lazım. Bundan sonraki günlerde el birliğiyle çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyorum'' dedi. CHP İl Başkanı Gölet de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Büyükerşen, partimize katılarak bize güç verdi'' dedi.