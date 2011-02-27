Büyükerşen resmen CHP'de

T24 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen katılım töreninde, partisine katılan Büyükerşen ile Tepebaşı Merkez İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a CHP rozetini taktı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyükerşen ve Ataç'ı CHP'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükerşen de "Bugünden itibaren yeni rozetimi takıyorum. Bu rozeti tanıyorsunuz. Bu rozet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasında taşıdığı rozet" diye konuştu.



