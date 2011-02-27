T24 LogoT24 Logo
Politika

Büyükerşen resmen CHP'de

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'ye katıldı.

27 Şubat 2011 02:00

T24 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen katılım töreninde, partisine katılan Büyükerşen ile Tepebaşı Merkez İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a CHP rozetini taktı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Büyükerşen ve Ataç'ı CHP'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükerşen de "Bugünden itibaren yeni rozetimi takıyorum. Bu rozeti tanıyorsunuz. Bu rozet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasında taşıdığı rozet" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24