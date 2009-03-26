Büyükerşen için suç duyurusu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan ve beraberindeki bir grup partili, Seçim Koordinasyon Merkezi'nden Adalet Sarayı'na yürüyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve bazı belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Murat Mercan, AKP Eskişehir Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir siyasi tarihinde görülmemiş bir yüzsüzlükle karşı karşı olduklarını iddia etti. Mercan, son bir haftadır Eskişehir'in, 'Büyükşehir Belediye Başkanı, onun yakınlarının çarpık ilişkileri ve yolsuzluk' haberleriyle çalkalandığını öne sürdü.



Tüm kent halkının Yılmaz Büyükerşen'den bu soruların cevabını beklerken, onun yavuz hırsız misali sorulara cevap vermek yerine kendisine bu soruları soranları suçlamayı tercih ettiğini anlatan Mercan, şöyle konuştu:



"Buradan sorularımızı tekrar ediyoruz; Gerbay şirketi kimin? Bu şirket belediyeye ne kadarlık iş yaptırdı? Art Mekân kimin? Havuzları, heykelleri, parkları kime yaptırdın? Bu şirketlerle Anadolu Üniversitesi Vakıf şirketleri arasındaki ilişki nedir? Hem belediyede çalışanın hem de kendi şirketlerinde ortakların olan Nesrullah Mermer, Ahmet Durmaz ve yakınlarınızın bu ilişkilerin neresinde olduğunu açıklamanız gerekiyor. Bu ilişkilerden sizin ve yakınlarınızın ne tür kazançlarınız olduğunu açıklayın. Son 10 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan ahbap çavuş ilişkilerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bunun hesabını tüm kent halkı adına soruyoruz. Bunun hesabını şeffaf, dürüst, temiz bir Eskişehir adına soruyoruz. Bu sorulardan daha fazla kaçamazsınız."



Mercan, kendileri bıraksalar bile yüce Türk adaletinin bunun peşini bırakmayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bizim hiçbir siyasi parti veya kişiyi karalamak gibi bir politikamız olamaz. Tüm Eskişehir kamuoyu bilir ki, bugüne kadar böyle bir şey yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız, ama artık burada (pes) dedirtecek bir durumla karşı karşıyayız. Bütün belgeler, bütün ilişkiler ayan beyan ortadayken bunları yok mu sayacaktık. Buna ne kul ne de Allah razı gelirdi? Biz sorumluluk sahibi insanlar olarak savcıları ve yetkilileri tüm Eskişehir halkı adına göreve davet ediyoruz. Bu yolsuzluğun, kuralsızlığın ve vurdumduymazlığın hesabı sorulmalı ve gereği hemen yapılmalıdır."



Murat Mercan, büyükşehir belediyesine iş yapan bir firmada, maliye eleanlarınca yapılan denetimde, bazı belgelerin yakıldığının tespit edildiğine ilişkin bir gazeteciye ait kamera görüntülerini, basın mensuplarına izletti.



‘Artık iş adli makamlardadır’



Murat Mercan, basın açıklamasının ardından, İl Başkanı Salih Koca, büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Gönen ve bazı belediye başkan adayları ve bir grup partiliyle Seçim Koordinasyon Merkezinden Adalet Sarayı'na yürüyüşe geçti.



Ellerinde "Büyükerşen hesap ver", "Takke düştü kel göründü", "Art niyet yok Art Mekân’ım var", "Eskişehir cevap bekliyor", "Afiyet olsun" yazılı dövizler taşıyan partililer, Büyükşehir Belediyesi binasının önünden geçerken, buraya siyah çelenk bıraktı. Grup, Büyükerşen aleyhinde sloganlar atarak Adalet Sarayına ulaştı.



Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mercan, "Yılmaz Büyükerşen ve bazı belediye şirketlerinin yöneticileri hakkında yolsuzluk yaptıkları ve sahte fatura olaylarına karıştıkları gibi konularda suç duyurusunda bulunduk. Artık iş adli makamlardadır. Yarın yine basın açıklamasıyla bazı belgeleri açıklayacağız" dedi.



(AA)