Büyükerşen: Hala DSP'liyim

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'ye transfer olduğuna ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bir büyük gazetede, iki gün arayla DSP'den ayrılıp CHP'ye transfer olduğuna ilişkin köşe yazısı ve haberin yayımlandığını anımsatan Büyükerşen, bu haberlerin doğru olmadığını açıkladı. DSP'den ayrılmadığını belirten Büyükerşen, “Aynı gazetede önceki gün CHP'ye transfer olduğuma ilişkin yayımlanan ve hemen tekzip ettiğim bir köşe yazısından sonra bugün de benzer bir haber yapılmış. CHP'ye transfer olduğumla ilgili bilgiler gerçek dışıdır. Çeşitli partilerden yıllardan beri bu yönde teklifler alıyorum ama kişisel ilkelerim ve çeşitli nedenlerle siyasi transferlere olumlu bakmıyorum” dedi.





Büyükerşen, yerel seçimlerde Eskişehir'de, bazı siyasi partilerin ittifak yayıp yapmayacağına partilerin genel merkezlerinin karar verebileceğini, bunda belediye başkanlarının bir rolünün söz konusu olmadığını da ifade etti.



