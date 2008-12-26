Büyükerşen DSP'den aday

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Her partiden Eskişehirlilerin arzusu doğrultusunda, eski parti statümü koruyarak aday adayı olmaya bir kere daha karar vermiş bulunuyorum” dedi.



Büyükerşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunun bildiği gibi, son günlere kadar Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kırılganlıklarından duyulan endişelere karşı, hiç olmazsa belli bir süreç içerisinde, partilerin yerel seçimlerde iş birliği yapması fikrini savuna geldiğini belirterek, bu nedenle çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyledi.



Ancak, gelinen noktada bunun olanaksız olduğunu gördüğünü anlatan Büyükerşen, şöyle konuştu:



“Söylediklerimle yapmaya çalıştıklarım (meselenin Yılmaz Büyükerşen'in hangi partiden aday olacağına karar vermesi) şeklinde görüldü. İki dönemdir seçildiğim Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim sırasında, Eskişehirlilerin benim parti kimliğimi neredeyse unuttuklarını, son dönemde yaşanan parti değiştirme tartışmalarını yadırgadıklarını da biliyorum. Ama kamuoyunun, bu süreçte benim çabalarımı sağlıklı bir biçimde değerlendireceğinden şüphem yok. Umarım Türk halkı bir gün farklı partileri bir araya getirerek veya en azından ülke sorunlarında işbirliği alışkanlığına zorlayarak, her türlü krizden Türkiye'nin kendini yenileyerek çıkmasını sağlayacaktır. Halkımıza güvenim tamdır.



Bana gelince. Şehreminleri olarak bana iki dönemdir oy veren ve bu süreçte daima onlarla beraber olduğum, her partiden Eskişehirlilerin arzusu doğrultusunda, eski parti statümü koruyarak aday adayı olmaya bir kere daha karar vermiş bulunuyorum.”



Deniz Baykal çok istemişti



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin DSP’li Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in CHP’den aday olmasını istemişti.



Baykal, CHP’nin MYK toplantısında Yılmaz Büyükerşen’in "ekibiyle birlikte" aday olma koşulunu tartışmaya açmış, MYK üyelerinin bu isteği olumlu karşılaması üzerine Baykal, "Büyükerşen’in belediye meclis üyesi listelerinin ortak hazırlanması talebi kabul edilmiştir" kararını vermişti. Bu karar doğrultusunda Baykal’ın talimatıyla harekete geçen kurmaylar, Büyükerşen ile ilk teması dün 19 Aralık'ta kurmuş ve CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayının ardından, partiye katılma işleminin tamamlanması önerisini götürmüşlerdi.



Büyükerşen’in, tüzük ve kurultay kurultayının hemen ardından DSP üyeliğinden istifa etmesi ve CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu. CHP kulislerinde Büyükerşen’in adaylık sürecinin kesinleşmesinin ardından Ordu Belediye Başkanı Seyit Turan’ın da CHP’ye katılacağı konuşuluyordu.

