-BÜYÜKERŞEN CHP'YE GEÇİYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 07.02.2011 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, seçmenin eğilimi doğrultusunda CHP'ye geçmeye karar verdiklerini belirterek, bu konuda prosedürün işlemeye başlayacağını söyledi. Büyükerşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSP'den ayrıldıktan sonra Eskişehir'de nabzını tutmaya çalıştıkları seçmenlerin 4'te 3'ünün kendisi gibi DSP'den istifa eden merkez ilçe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile CHP'ye katılmaları konusunda eğilim gösterdiğini söyledi. Seçmenlerin Ahmet Ataç ile kendisinin belediye başkanı olarak hizmet vermeleri konusunda eğilimlerinin olduğunu ifade eden Büyükerşen, şöyle konuştu: ''Bunun yanında, Tepebaşı ve Odunpazarı merkez ilçe belediyelerindeki meclis üyelerinin de CHP'li meclis üyesi olarak yola devam etmek konusunda eğilimleri oldu. Eskişehir seçmeninin eğilimi doğrultusunda CHP'ye geçmeye karar verdik. Bu konuda prosedür işlemeye başlayacak.''