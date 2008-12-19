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Politika

Büyükerşen-CHP işi tamam

CHP yönetimi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in ekibiyle birlikte aday olma koşulunu kabul etti

19 Aralık 2008 02:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin DSP’li Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in CHP’den aday olması girişimi sonuca ulaştı. 

Baykal, CHP’nin dünkü Merkez Yürütme Kurulu ( MYK) toplantısında Yılmaz Büyükerşen’in "ekibiyle birlikte" aday olma koşulunu tartışmaya açtı. MYK üyelerinin, bu isteği olumlu karşılaması üzerine Baykal, "Büyükerşen’in belediye meclis üyesi listelerinin ortak hazırlanması talebi kabul edilmiştir" kararı verdi.
Baykal, bu karar doğrultusunda,  kurmaylarına bu sürecin tamamlanması talimatı verdi. Baykal’ın talimatıyla harekete geçen kurmaylar, Büyükerşen ile ilk teması dün öğle saatlerinde kurdu ve CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayının ardından, partiye katılma işleminin tamamlanması önerisini götürdü.

Büyükerşen’in, tüzük kurultayının hemen ardından DSP üyeliğinden istifa etmesi ve CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmesi bekleniyor. CHP kulislerinde Büyükerşen’in adaylık sürecinin kesinleşmesinin ardından Ordu Belediye Başkanı Seyit Turan’ın da CHP’ye katılacağı konuşuluyor.

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