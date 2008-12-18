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Politika

Büyükerşen: Bir şartla CHP’ye geçebilirim

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Listelerde tek belirleyici olursam CHP'nin adaylık teklifini kabul ederim

18 Aralık 2008 02:00

CHP lideri Deniz Baykal'ın, yerel seçimlerde partimizin adayı olun diye çağrıda bulunduğu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı DSP'li Yılmaz Büyükerşen, ildeki diğer adayları kendisinin belirlemesi koşuluyla bu çağrıyı kabul edebileceğini açıkladı. 

Büyükerşen’e Baykal'dan davet: Adayımız ol

Milliyet yazarı Fikret Bila'nın bugünkü yazısında verdiği bilgiye göre Büyükerşen, CHP'nin adaylık teklifine sıcak bakıyor. Ancak Büyükerşen'in bir şartı var. Büyükerşen, Baykal'ın teklifine şu yanıtı veriyor:

'Ben her kesimden oy alıyorum'

"Ben, DSP dışında, CHP’den de AKP’den de MHP’den de oy aldım. Her kesimden destek görüyorum. Bunun sorumluluğunu taşıyorum.
DSP’ye Karayalçın’ı desteklemek gerektiğini söyleyen, öneren benim. Böyle yaklaşıyorum. Ben özel hassasiyet de taşıyorum. Rahmetli Bülent Ecevit, bana genel başkanlık dahil birçok görev önerdi. Rahmetle anıyorum. Bu bakımdan bir tarafım da acımıyor değil. Dediğim gibi, ben sağ partilerden de oy alan biriyim. CHP’nin adayı olursam belki bu oyları alamam. Bu bakımdan bir risk de var. Ama CHP’ye geçip oradan aday olmak konusunda da şunu düşünüyorum: Ben tek başıma CHP’ye geçip aday olmam. Benim yıllardır beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Benimle birlikte mücadele etmiş, güçlüklere birlikte göğüs germiş arkadaşlarım var. Ben, ancak onlarla birlikte geçebilirim. Tek başıma yapmam.”

‘Baykal güvence vermeli’

CHP’den aday olması için CHP lideri Baykal’ın ve Parti Meclisi’nin bir güvence vermesi gerektiğini de belirten Büyükerşen, “Benim listeyi yapmak konusunda da yetkili olmam lazım. Çalışacağım listeyi benim hazırlamam lazım. DSP ve CHP’den arkadaşların yer alacağı ortak bir liste yapmak konusunda bana tam yetki verilmesi gerekir ki ben rahat çalışabileyim. Bunun için de Sayın Baykal’ın güvence vermesi lazım. Ancak bu şartla CHP’ye geçebilirim. Çünkü bu konuda 2004’te bazı acı deneyimler yaşadık. Bunun tekrarlanmasını istemem” dedi.
 
CHP'nin kapısı açık

 Baykal, önceki gün katıldığı TV programında konuyla ilgili bir soru üzerine  Yılmaz Büyükerşen’i CHP’den aday olmaya davet ederken şunları söyledi:

“Murat Karayalçın çok sorumlu bir karar aldı. CHP’ye katılmayı bir görev saydı ve gereğini yaptı. Biz başarıyla görev yapan isimleri ilgiyle izliyoruz. Mesela Yılmaz Büyükerşen’i. Onun yeniden kazanmasını içtenlikle istiyorum. Ben kendisine CHP’nin adayı olarak seçime katılırsa çok memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Kendisi isterse memnuniyetle adayımız olabilir. Ama CHP’nin aday çıkarmama gibi bir lüksü olamaz.”

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