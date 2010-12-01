-BÜYÜKELÇİSİ ERÇİN AGİT GENEL SEKRETERLİĞİNE ADAY ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - Ali Hakan Der/İsa Yıldıran - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGİT Genel Sekreterliğine Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Ersin Erçin'i aday gösterdiklerini ve önemli destek aldıklarını söyledi. Türk gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında AGİT Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül, 1999 yılında İstanbul'da düzenlenen AGİT Zirvesinden sonraki ilk zirvenin yapıldığını ifade etti. Zirvenin Kazakistan'da yapılmasının Türkiye açısından da gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gül, zirveye katılan liderlerden Astana'daki başlıca yapıları Türklerin yaptığını duymanın da gurur verici olduğunu dile getirdi. AGİT'in politik ve askeri konularda sorun çıkmadan çözüm yollarını bulmak, demokrasinin, hukuk standartlarının, insan haklarına saygının yayılması ve ekonomik işbirliği olmak üzere üç temel prensibi bulunduğunu belirten Gül, bu prensipler arasında politik ve askeri konuların öne çıktığını bildirdi. Zirve vesilesiyle bazı ikili temaslarda bulunduğunu anlatan Gül, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile de görüştüğünü bildirdi. Medvedev ile görüşmesinde ağırlıklı olarak Kafkaslar ve bölgenin istikrarını ele aldıklarını belirten Gül, Kafkaslar'daki sorunların çözümünde Rusya'nın en önemli aktör olduğunu vurguladı. Medvedev ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in sorunların çözümünde iyi niyetli olduğunu ifade eden Gül, Dağlık Karabağ, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Gürcistan'daki gelişmelerle ilgili görüşmelerin Medvedev'in başkanlığı döneminde hız kazandığını söyledi. Kafkaslar'daki sorunlarla ilgili Minsk Grubu oluşturulmasına karşın, Medvedev başkanlığındaki toplantıların daha belirleyici olmaya başladığına dikkati çeken Gül, şöyle konuştu: ''Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ı ilgilendiren problemlerin büyük bir çerçeve içinde muhakkak çözülmesi gerektiğine, bölgenin bu problemlerden kurtulmasının, Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a fayda getireceğine inanıyorum. Bugünkü durum, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Rusya'nın ve Ermenistan'ın lehine değil. Bununla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Devam edeceğiz.'' -ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER- Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki normalleşme sürecine de değinen Gül, ''Hiçbir şey ölmedi. Biz kararlıyız. Bunların nasıl olacağı, hangi yollarla olacağı konusunda çalışmak gerekir. Zor meseleler bir hamlede hallolmuyor. Üzerinde ısrarla çalışmak gerekir, biz de çalışıyoruz'' diye konuştu. Gül, zirvede Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile karşılaştıklarını ve ''hal hatır sorduklarını'' söyledi. Gül, ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda, ''Biz kararlılığımızı koruyoruz ve herkesin çıkarına olacak şekilde bu işlerin çözümüne önem veriyoruz. Bu işleri sürüncemede bırakmanın tehlikeli olduğuna inanıyorum. Gürcistan ve Rusya arasında iki sene önce yaşananların herkesin hatırında olması gerekir. Bunları, olmadan önce önlememiz lazım'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, bir soru üzerine, zirveye katılan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile ayak üstü konuştuklarını da açıkladı. Clinton'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile uzun ve yararlı görüşmeler yaptıklarını anlattığını aktaran Gül, ''Size de bir özür atfı oldu mu'' sorusu üzerine, ''Fotoğraf çekilirken yanıma geldi. Öyle bir fırsat olmadı. Söylemek istese de söyleme imkanı yoktu'' diye konuştu. Gül, Davutoğlu'nun görüşmeye ilişkin olarak kendisini arayarak, bilgi verdiğini de ifade etti. -TÜRK GENEL SEKRETER ADAYI- Gül, AGİT Zirvesi'nin Türkiye için bir başka önemli yanının yeni genel sekreter seçimi olduğunu belirtti. Aynı zamanda kendisinin de Avrupa Güvenlik İşlerinden Sorumlu Danışmanı olan Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Ersin Erçin'i genel sekreterliğe aday gösterdiklerini bildiren Gül, Erçin'i son aylarda yapılan uluslararası zirve ve toplantılarda liderlere tanıttığını anlattı. Erçin'in AGİT'te çalıştığının ve görev tanımı itibarıyla deneyimi olduğunun altını çizen Gül, büyük destek aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, başka bir soru üzerine, dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi, banka yöneticilerinin arzu ettiğini belirtti. Bankanın İstanbul'da merkez açtığını anımsatan Gül, Türkiye'nin de bankadaki ortaklık statüsünü yükseltmek istediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluş amaçlarına dönük proje olup olmadığının sorulması üzerine, ''Orada görevlendirilen kişilerle ilgili geçmişte çok yanlışlar oldu. Onları hep değiştirdik'' dedi. Yapısal değişikliğin sonuçlarının hemen alınmayacağını dile getiren Gül, üniversitenin gelecekte daha iyi olacağına inandığını söyledi.