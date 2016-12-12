Büyükelçilerden Darbe Komisyonu'na rapor; 'FETÖ' hangi ülkede nasıl örgütlendi?

TBMM 15 temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu'na yurt dışındaki büyükelçiliklerden gelen belgelerde Fethullah Gülen'in çok uzun yıllardın Avrupa’da İtalya, İngiltere, İsveç, İsviçre gibi birçok ülkede ciddi bir örgütlenme içinde bulunduğu belirtildi. Dünyada belirlenen rakamlara göre, 38 ülkede dernek, okul ve Dinlerarası Diyalog gibi değişik adlarla o ülkelerde etkinlik düzenleyen 'FETÖ'nün Vatikan’da da taraftar toplamak için çalışma yapmış olduğu iddia edildi.

38 ülke arasında İtalya’daki faaliyetleri ile dikkat çeken 'FETÖ’nün, ülke genelinde Roma'da Tevere Enstitüsü, Milano'da Alba Kültürlerarası Derneği, Modena-Venedik Milad Kültürlerarası Diyalog Derneği ve Como Ekol Etüt Merkezi olmak üzere 5 ayrı şehirde farklı diyalog dernekleri bulunuyor. Verilen bilgiye göre, Vatikan’daki faaliyetleri daha çok diğer bölgelerdeki faaliyetleri için destekçi bulmak.

Büyükelçiliklerden gelen bilgilere göre, 'FETÖ’nün AB’de bazı ülkelerde faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor. Darbe Komisyonu’na 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin 38 ülkeden büyükelçilikler aracılığıyla gelen bilgiler şöyle:

"Yahudi inancının önemli günlerinde yüksek maliyetli yemek düzenliyor"

İtalya: FETÖ İtalya yapılanmasında, Katolik dünyasının merkezi Vatikan üzerinden lobi ve propaganda çalışmaları yapan sözde diyalog dernekleri öne çıkıyor.

İtalyan devletinin mesafeli yaklaştığı ve bu nedenle herhangi bir okul ya da eğitim kurumu açmasına izin vermediği FETÖ, İtalya'daki faaliyetlerinin merkezine sözde diyalog ve dostluk derneklerini koyarak, başta Katolikler olmak üzere Batı ile ilişkilerini geliştirme çabasında. FETÖ, bu dernekler aracılığıyla kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyip İtalyan kamuoyunu, üçüncü kişi ve kurumları etkileme yoluna gidiyor.

Gelirlerinin bir kısmını ülkenin kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşlarından bağış adı altında toplayan FETÖ kuruluşları, iftar programlarına ilaveten Hristiyan ve Yahudi inancının önemli günlerinde yüksek maliyetli yemekli davetler ve toplantılar düzenliyor.

FETÖ'nün Roma'daki merkezi olan Tevere Diyalog Enstitüsü, Papalık Konseyi Dinlerarası Diyalog Bakanlığı, aralarında ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de olduğu bazı büyükelçilikler ile İtalyan basını nezdinde lobi ve propaganda çalışmaları yürütüyor.

İtalya'da FETÖ terör örgütünün iki ana hedef kitlesi var; birincisi Roma, Venedik ,Torino ve Milano Şehirlerine okumak üzere gelen Türk öğrenciler. Öğrencilere ev bulma bahanesiyle yaklaşıp onları faaliyetlerine dahil etmeye çalışıyorlar. İkincisi de Türk iş adamları. Ekonomik krizle birlikte bir çok Türk iş adamı İtalya'da yatırım yapmaya başladı. Özellikle Milano şehri Dünya Tasarım ve Fuar merkezi olarak tanınıyor. Tabi ki Vatikan’daki faaliyetleri daha çok diğer bölgelerdeki faaliyetleri için destekçi bulmak amacına yönelik.

"1990’lı yIllarda Almanya’da kurumsallaşma yolunda"

Almanya: Münih merkez, Augsburg ve Günzburg şehirleri başta olmak üzere bir çok şehirde çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

FETÖ örgütü bölgemizde 1990'lı yılların başında kurumsallaşmaya başladı. Eğitim alanında ilk önce dershane işlevini gören okul derslerine yardımcı kurslar, ardından da kreşler açarak toplumun alt katmanlarına ulaşan FETÖ sempatizanları tarafından zaman içinde okullar kurulmaya başlandı.

"Brüksel’de geniş bir örgütlenme ağına sahip"

Belçika: 1990’lı yıllardan itibaren hızla örgütlenen ‘Cemaat’in genç iş adamlarını örgütleyerek, birbirinden farklı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal dernekler kurulmasına öncülük ederek, eğitim alanına yöneldiği biliniyor.

Belçika’da muhteşem bir altyapı bulan ve Belçika devletinden olduğu kadar, üyelerin himmetleri ile büyüyen cemaat organizasyonu, Belçika’da en iyi organizasyon yapan ve örgütlenen sivil örgüt olarak öne çıkıyor.

Cemaate bağlı ve cemaat direktifleri bağlamında çalışmalarını sürdüren dernekler gibi, cemaate bağlı iş adamları, esnaf ve ticarethaneler örgütün asıl sermaye kısmını oluşturuyor. FETÖ, Belçika’da özellikle de AB kurumlarına ev sahipliği yapan başkent Brüksel’de geniş bir ağa sahip

"İsviçre’de eğitim kurumlarından yılda 2 milyon İsviçre frangı geliri"

İsviçre: Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsviçre'de de FETÖ/PDY’ye yakınlığıyla bilinen çok sayıda kurum ve dernek bulunmaktadır. FETÖ, 120 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı İsviçre'de, diğer ülkelerde olduğu gibi eğitim alanındaki çalışmalarıyla faaliyete başlamıştır. Örgüt, zamanla medya, ekonomi faaliyetleri ve diyalog dernekleriyle çeşitli alanlara yayılmıştır. Son zamanlarda Türkiye'den firar eden FETÖ/PDY’ye mensup Terör Örgütü militanlarının İsviçre'ye geldikleri ve buraya yerleştikleride duyumlarımız arasındadır. FETÖ'nün İsviçre'de 1 okul, 9 dershane ile 8 derneği bulunurken, ülkedeki örgüt ile bağlantılı eğitim kurumlarında okuyan yaklaşık 500 öğrenci, yıllık yaklaşık 2 milyon İsviçre frangı (6 milyon lira) gelir getirdiği tahmin edilmektedir.

Danimarka: FETÖ/PYD Danimarka’da eğitim, ticaret ve kültür alanlarında; yardım kuruluşları, medya organları, okullar ve dernekler aracılığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

FETÖ/PDY özellikle zeki, başarılı ve maddi durumları yerinde olan öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilere okullarında eğitim vermektedir. Danimarka’da 2 lise, 1 uluslararası okul, 2 yatılı okul ve 9 ilköğretim okulu olmak üzere 14 okulda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Danimarka medyasının verilerine göre yaklaşık 400 öğrenci velileri tarafından bu okullardan alınmıştır.

Finlandiya: 1. Uudenmaan İslam Kültür Derneği, derneğe ait Kültür Merkezi ve Cami olarak kullanılan, bütün faaliyetlerini yaptıkları kiralık bir yer vardı fakat 2015 yazında kapandı. Şuan bir yeri, adresi yok. 2016 Ağustos ayı itibari ile Helsinki ve Espoo şehirlerinde ilkokul açmışlar, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri kabul ediyorlar. Okullar İngilizce eğitim veriyorlar.

İngiltere: FETÖ, İngiltere’de Londra merkez olmak üzere değişik şehirlerde bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Örgütün İngiltere’deki faaliyetlerinin, elebaşı Fethullah Gülen’nin 1993 yılında ülkeyi ziyaret etmesiyle ivme kazandığı düşünülmektedir.

İsveç: İsveç’te organize olmuş Paralel Devlet Yapılanmasına ait araştırmalarımızda şu bilgilere ulaşabildik. Bilgilerin her an başka bir ad ve adresle değişebileceği de dikkatlere alınmasında fayda olacaktır.

FETÖ’nün yapılandığı 38 ülke şöyle:

Abhazya, Almanya (Köln, Münih), Arnavutluk, Avusturalya (Melburn, Sidney), Avusturya, (Salzburg-Viyana), Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna- Hersek, Bulgaristan (Filibe-Sofya), Danimarka, Estonya, Finlandiya,Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Makedonya, Moğolistan, Moritanya, Nijerya, Norveç, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan (Cidde), Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan, Ukrayna.