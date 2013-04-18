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Yaşam

Ricciardone: Fazıl Say yanlış tuşa bastı

Türk yargısını eleştiren demeçleri nedeniyle hükümetin tepkisini çeken Francis Ricciardone Fazıl Say'ın cezası ile ilgili yorum yaptı

18 Nisan 2013 14:00

ABD Ankara Büyükelçisi  Francis Ricciardone Piyanist Fazıl Say'a verilen 10 aylık hapis cezası için 'Çok fena, piyanist yanlış tuşa bastı' dedi.

Daha önce Türk yargısını eleştiren demeçleri nedeniyle hükümetin tepkisini çeken Francis Ricciardone, Fazıl Say'ın aldığı ceza ila ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ricciardone Fazıl Say’ın hapis cezasına çarptırılması konusunda 'Çok fena, piyanist yanlış tuşa bastı' dedi.
 

Tavla keyfi

 
Francis Ricciardone (solda), Ankara’ya gelen ABD hâkimler heyetindeki ağabeyi David Ricciardone ile elçilik rezidansında tavla oynadı. 

 

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