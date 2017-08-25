Büyükelçi Türkmen, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Kaya Türkmen'i, Türkiye'de tutuklu 2 İsveç vatandaşıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçi bir kez daha dışişleri bakanlığına çağrıldı ve biz tutuklu İsveç vatandaşlarıyla ilgili endişemizi ve taleplerimizi ifade ettik" dedi.

Wallström, bu olayların Türkiye'nin İsveç ve AB ile ilişkilerini etkileyebileceğine dair Ankara'yı bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.

İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan gazeteci Hamza Yalçın, Türk hükümetinin talebi üzerine 3 Ağustos'ta İspanya'da yakalanmıştı. Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu. İsveç vatandaşı Ali Gharavi ise temmuz ayında Büyükada'da gözaltına alınmıştı.

"Interpol siyasi amaçlar için kullanılamaz"

Wallström, Yalçın'ın yakalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Interpol'ün kuralları gereği örgütün siyasi amaçlar için kullanılamayacağını dile getirdi.

İsveçli bakan, İstanbul'da barışçıl bir seminere katıldığını söylediği Gharavi'nin, tutukluluğunun gerekçeleri netlik kazanmadığı sürece serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türk hükümetinin talebi üzerine İspanya'da yakalanan çifte vatandaş Hamza Yalçın ve Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin gözaltına alınma nedenlerini açığa çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtmişti.

1984'ten bu yana İsveç'te ikamet eden gazeteci Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine İspanya'da yakalanmıştı. Yalçın hakkında Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Gharavi de, İstanbul Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucuları arasındaydı.