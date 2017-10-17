Büyükelçi: Terör saldırısının uluslararası boyutu var

SOMALİ\'de bombalı terör saldırısında yaralananlardın 18 kişi Polatlı Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yaralıları ziyaret eden Somali\'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, 4 Ekim\'deki terör saldırısının uluslararası boyutu olduğunu ifade etti.

Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Polatlı Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan terör mağduru yaralıları ziyaret etti. Gece saat 23.30\'da hastaneye gelen büyükelçiyi ilçe kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Hastane Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan ve öteki yetkililer karşıladı. Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Başhekim Hüseyin Arslan\'ın refakatinde serviste yatan yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı. Başhekim Hüseyin Arslan, yaralıların tedavilerine hemen başlandığını, refakatçiler dahil olmak üzere her birinin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve bunun için hazırlıklı olduklarını söyledi.

284 ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Yaralı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Mohamed, 4 Ekim tarihinde Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da meydana gelen bombalı terör saldırısının doğrudan Ankara\'nın Kızılay\'ı gibi halkın kalabalık olduğu bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti. Mohamed, dolayısıyla 284 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını ve çok sayıda vatandaşın ise kayıp olduğunu ulaşılamadığını belirterek, Somali\'deki terör guruplarının artık bitme noktasına geldiklerini, sivil ve masum halka saldırmasının böyle bir anlam taşıdığını kaydetti.

TÜRKİYE\'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk hükümeti ve halkına teşekkür eden Mohamed, \"Türkiye daha önce de bize yardım etti. Askeri uçağını gönderip yaralılarımızı Türkiye\'de tedavi ettirmesi unutulacak bir olay değil. Sayın Erdoğan\'la telefonla görüştüm ve bilgi verdim. Türk hükümetine, Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dostluklar kötü günde belli oluyor. Hiçbir ülke Türkiye\'nin bize yaptığı iyiliği yapmadı. Bunlar unutulacak şeyler değilö dedi.

SALDIRININ ULUSLARARASI BOYUTU VAR

Mohamed, \"Bombalı terör saldırısından nasıl bir sonuç çıkardığı ve uluslararası boyutun olup olmadığı\" yönündeki soruya da, \"Terör örgütünün sivil halka saldırması örgütün bittiğinin açık bir göstergesidir. Saldırının uluslararası boyutunun olduğunu düşünüyorum, evet var\" diye yanıt verdi.



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