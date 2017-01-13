Büyükelçi suikastı için 3 müfettiş

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın aydınlatılması için adli süreç devam ederken, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 müfettiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmalarına başladı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, istihbarat, terör ve suikastçı polisin görevli olduğu Çevik Kuvvet şubelerinde incelemelerini sürdüren müfettişler, ilgili birimlerin amir ve müdürlerinin bilgisine başvuruyor.

Suikast ile ilgili gündeme gelen iddiaları inceleyecek olan müfettişler şu sorulara yanıt arayacak:

"Mevlüt Mert Altıntaş, FETÖ soruşturmasında adı geçmesine ve Işık Evi toplantılarına katıldığının belirlenmesine rağmen nasıl fark edilmedi?

"FETÖ soruşturmasında Mevlüt Mert Altıntaş olan isminin Mehmet Mert Altıntaş olarak geçmesi sehven mi yoksa gizlemeye yönelik mi yapıldı?

"Dönem arkadaşlarının çoğu FETÖ’den soruşturulup meslekten atılırken Altıntaş nasıl bu soruşturmalara dahil edilmedi?

"Suikastçı neden sağ yakalanmadı?

"Emniyet içerisinde korundu mu?"