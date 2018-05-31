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 BÜYÜKELÇİ SERDAR KILIÇ ABD'YE GİTTİ

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından istişare için Mayıs ayında Türkiye'ye çağrılan Büyükelçi Serdar Kılıç, görev yeri Washinton'a gitti

31 Mayıs 2018 18:07

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
ABD\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından istişare için Mayıs ayında Türkiye\'ye çağrılan Büyükelçi Serdar Kılıç, görev yeri Washinton\'a gitti. 
Türkiye\'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç görev yeri Washington\'a gitmek üzere saat 12.20\'de Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Ankara\'dan İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı VIP Salonu\'nda bir süre dinlenen Büyükelçi Kılıç daha sonra yine THY\'ye ait uçakla saat 14.45\'de Washington\'a hareket etti.  


Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
-Kılıç\'ın İstanbul\'a gelmesi
-Detaylar

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