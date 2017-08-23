Büyükelçi Na'eh: İsrailliler sıcak ilgiyle karşılaştıkları zaman elbette gelecekler

Mustafa KOZAK/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'yı ziyaret eden İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, İsrailli turist sayısının artıp artmayacağına yönelik soruya, “İsrailliler de Türkler gibi sevilmek istiyor. Sıcak ilgiyle karşılandıkları zaman elbette geleceklerdir\" karşılığını verdi.

İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, iki günlük ziyaret için Antalya\'ya geldi. Güne Vali Münir Karaloğlu\'nu makamında ziyaret ederek başlayan Büyükelçi Na\'eh, hükümet konağında yaklaşık bir saat kaldı. Çıkışta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Eitan Na\'eh, 1 Aralık 2016\'dan bu yana Ankara\'da büyükelçilik yaptığını söyledi. Büyükelçi sıfatıyla Antalya\'ya ilk kez geldiğini anlatan Eitan Na\'eh, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için çeşitli kesimlerle görüşmeler yapacağını söyledi.

ANTALYA\'DA OLMAK HER ZAMAN GÜZELDİR

Antalya\'nın turizm sektörü dışında da çok ciddi bir potansiyel olduğunu anlatan Büyükelçi Na\'eh, \"Ayrıca Antalya\'da olmak her zaman güzeldir. Ben daha önce Antalya\'ya hem iş hem de tatil için gelmiştim. 1990\'lı yıllarda da Türkiye\'de çalışıyordum. O yıllarda Antalya\'da küçük bir deprem yaşanmıştı. O dönemde İsrail\'den buraya yardım malzemeleri getirmiş, dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Antalya\'ya ilk ziyaretim bu şekilde olmuştu. Daha sonra ailemle birlikte Belek\'te, Side\'de, Kemer\'de, Marmaris\'te tatil yaptım. Antalya İsrail\'den çok uzak değil. İsrail de Antalya\'dan çok uzak değil\" diye konuştu.

\'İSRAİLLİLER SEVİLMEKTEN HOŞLANIYOR\'

“İsrail\'den gelen turist sayısı artarak devam edecek mi?\" sorusuna “Umuyorum öyle olur\" karşılığını veren Büyükelçi Eitan Na\'eh, “İsrailliler de Türkler gibi sevilmek istiyor. Sevilmekten hoşlanıyorlar. Sıcak bir ilgiyle karşılandıkları zaman, güzel ağırlandıklarını düşündükleri zaman elbette geleceklerdir\" dedi.

Kendilerinin de Türk turistleri İsrail\'e davet ettiklerini anlatan Büyükelçi Na\'eh, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'den İsrail\'e çok fazla turist gelmiyor. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Paylaştığımız ortak bir geçmişimiz var. Görülebilecek yerler var. Aynı zamanda komşuyuz. Ayrıca İsrail mutfağı çok zengindir. Yahudiler dünyanın farklı bölgelerinden geldikleri için mutfaklarını da yanlarında getirdiler. Ben kendi vatandaşlarımın Türkiye\'ye ne kadar gelmesini istiyorsam, Türkiye\'den de turistlerin İsrail\'i ziyaret etmesini istiyorum. Akdeniz\'de adettir. Komşular birbirine gider gelirler. İbranicede bir deyiş vardır. \'Yakın olduğun komşular, uzak olduğun kardeşten evladır\' diye.\"

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