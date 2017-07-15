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Büyükelçi Moore'un Sabah gazetesindeki yazısında "CNNTürk" ifadesi değiştirildi

Daily Sabah'ta ise yazıdaki ifade değiştirilmedi

15 Temmuz 2017 17:39

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Sabah gazetesine o gece yaşadıklarını yazan Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un yazısı değiştirildi. Büyükelçi Moore yazısının değiştiğini sosyal medya hesabı Twitter'dan  duyurdu.

Sabah gazetesinde çıkan yazıda “O gece, özgür bir medyanın ne kadar değerli olduğunu da gördük. Televizyon kanallarının Cumhurbaşkanı'na ulaşmak ve Türk halkını sokaklara çağırmasına imkan sağlamakta gösterdiği başarılı gazetecilik sıradışıydı” ifadelerini kullanan Moore’un “Televizyon kanalları” ifadesinin aslında “CNN Türk” olduğunu yazdı.

Twitter hesabından durumu açıklayan Richard Moore bu konuyu esprili bir yanıtla şöyle duyurdu. “Ben 'Televizyon kanalları' değil @cnnturk demiştim, ama neyse...!”

Öte yandan Sabah'ın İngilizce yayın yapan gazetesi Daily Sabah'ta ise "Televizyon kanalları" ifadesi yerine, "CNN Türk" yazıldığı görüldü.

Gazetede çıkan yazının tamamı ise şöyle:

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