Büyükelçi Moore: 'Ödeneğin cihatçıların eline geçtiği' iddiasını kesinlikle inceleyeceğiz

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- İNGİLTERE\'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, ülkesi tarafından Suriye\'de yerel halkın polis gücü kurması için geliştirilen yardım projesine sağlanan ödeneği, cihatçı örgütlerin eline geçtiği iddiasıyla durdurmasına ilişkin, \"Bu inceleme sonucunun ne olacağını bilmiyorum fakat kesinlikle bunu inceleyeceğiz\" dedi.

Büyükelçi Richard Moore, Türkiye\'deki 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya\'ya veda ziyaretinde bulundu. Vali Yerlikaya ile yaklaşık yarım saat basına kapalı görüşen Moore, iki hafta sonra Londra\'ya döneceğini söyledi.

Gaziantep ve Kilis\'in Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği konusunda önemli rol üstlendiğini ifade eden Richard Moore, \"Özellikle Türkiye hükümeti, hatta en önemlisi Türk halkının cömertliğini ve misafirperverliğini tanımak istedim. Çünkü gerçekten bu 4-5 sene Türkiye büyük bir yük taşıdı. Biz üzerimize düşen görevimizi yapmaya devam ediyoruz, bağış fonu veren ülkelerin ikincisiyiz. Bu konularda Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Vali ile çok samimi bir görüş alışverişi yaptık. Bu nedenle buraya geldim\" diye konuştu.

Moore, ülkesinin, Suriye\'de yerel halkın polis gücü kurması için geliştirilen yardım projesine sağladığı ödeneği, cihatçı örgütlerin eline geçtiği iddiasıyla durdurmasına ilişkin soruya ise \"Bu konuda bu tip iddialar söylenirse, biz o zaman ciddiye alıyoruz. Bu nedenle eminim ki bu konuyu inceleyeceğiz. Bu inceleme sonucunun ne olacağını bilmiyorum fakat kesinlikle bunu inceleyeceğiz\" yanıtını verdi.

Vali Yerlikaya ile Büyükelçi Moore, ziyaret anısına birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi.



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