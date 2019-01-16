Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li senatöre ‘Enes Kanter' tepkisi

ABD, (DHA) – ABD’li senötör Marco Rubio’nun, Amerika’da yaşayan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırlayıp, Türkiye hakkında olumsuz mesajlar vermesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tepki gösterdi.



ABD’nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulunduğu FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i ofisinde ağırladı.

Rubio’nun görüşmeye dair paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki olumsuz görüşleri ve Kanter’i öven sözlerine, Büyükelçi Serdar Kılıç’tan tepki geldi.



Kılıç mesajında şöyle dedi:

“Demokratik bir şekilde seçilen bir Senatör, 2016’da Türk demokrasisini hedef alan terörist bir gurubun karalama kampanyasını destekliyor. Utanç verici. Enes Kanter sana, kendi ailesinin bile, bu terör örgütünün liderine sadakatini gösterdikten sonra onu evlatlıktan reddettiğini söyledi mi?”