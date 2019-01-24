Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li senatöre 'YPG/PYD' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, “YPG/PYD en yakın müttefikimiz" açıklaması yapan Amerikalı Demokrat senatör Bob Menendez'e tepki gösterdi. YPG/PYD’nin Suriyeli Kürtleri temsil etmediğini söyleyen Kılıç, “ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye kolu” dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Demokrat senatör Bob Menendez'in bir televizyon kanalındaki açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Büyükelçi Kılıç, "YPG/PYD, Suriyeli Kürtleri temsil etmiyor. Bunu, onların vahşetinden kaçıp Türkiye'ye sığınmış olan 300 bin Suriyeli Kürt'e sorabilirsiniz. Bu insanlar hala Suriye'deki evlerine dönemiyor çünkü sizin 'müttefikiniz' buna izin vermiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bir Amerikalı senatörün bu tür hassas konularda daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Sizin kolaylıkla 'Kürtler, bizim en yakın müttefiklerimiz' diye tarif ettiğiniz grup, aslında ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'dir" ifadelerini kullandı.

ABD'li senatör Menendez, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının yanlış olduğunu ve YPG'nin yüz üstü bırakıldığını söylemişti.