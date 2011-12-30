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Yaşam

Büyükelçi Karslıoğlu'nun fotoğraf merakı

30 Aralık 2011 13:11

-Büyükelçi Karslıoğlu'nun fotoğraf merakı -Karslıoğlu, Edirne'nin her  köşesini makinesiyle fotoğrafladı -Karslıoğlu: ''Edirne süper bir yer. Her bir taşın fotoğrafı çekilebilir'' (fotoğraflı) EDİRNE (A.A) - 30.12.2011 - Salih Baran - Fotoğraf merakıyla bilinen Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, 4. Büyükelçiler Konferansı için bulunduğu Edirne'de, tarihi kentin her köşesini makinesiyle fotoğrafladı. 4. Büyükelçiler toplantısı için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte Edirne'ye gelen büyükelçiler heyeti arasında yer alan Karslıoğlu, konferans programı boyunca gezilen tarihi ve kültürel yerleri elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle kaydetti. Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf merakının küçük yaşlarda başladığını söyledi. Babasının fotoğraf çekme merakının kendisine de geçtiğini anlatan Büyükelçi Karslıoğlu, şunları kaydetti: ''Fotoğraf merakım var, elimdeki makinem haricinde yedekte de makinelerim var. Bu tür hobiler küçüklükten başlıyor, babandan görüyorsun, 'baba bende çekebilir miyim?' diyorsun. Sonra makine sana kalıyor. Bu tür hobiler böyle başlar, benimki de böyle başladı. Edirne süper bir yer. Her bir taşın fotoğrafı çekilebilir. Her bir yerin manası, anısı var. Fotoğraf arşivim Edirne'de daha da zenginleşecek.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken Dışişleri Bakanlığı yaz kararnamesiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne atanan Karslıoğlu, Büyükelçi Ahmet Acet'ten gelecek ay görevi devralacak. (BAR-GÖK)

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