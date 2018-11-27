Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı (2) 

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı ı incelemede Altıntaş\'ın olaydan bir gün önce ve olay gününe ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğrafları ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda savcı Adem Akıncı tarafından 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen iddianamede yer almayan ancak soruşturma dosyasında bulunan saldırgana ait güvenlik kameralarından alınmış yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda saldırganın olay gününden bir gün önce kitaplarını bavulla bir markete teslim ederken görülüyor. Buradan çıktıktan sonra Keçiören\'deki evine gidiyor. Olay günü ise sabah rapor almak için hastaneye gidiyor. Raporu aldıktan sonra görevli bulunduğu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne teslim ediyor. Buradan çıkan Altıntaş, girdiği bir benzin istasyonunda bir kilo baklava aldıktan sonra tekrar evine gidiyor. Altıntaş daha sonra evden ayrılarak kalacağı otele gidiyor.

Görüntü Dökümü:

-Saldırıyı düzenleyen Altıntaş\'ın o güne ait fotoğrafları

_Saldırganın olay yerine giderken görüntüleri

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-